Aumento da tarifa de ônibus só deve ser definido na próxima semana em Caxias

Transporte coletivo 29/01/2017 | 16h20 Atualizada em

O percentual de reajuste da passagem do ônibus urbano em Caxias do Sul só deve ser decidido na próxima semana pelos integrantes do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Ainda assim, a definição não é uma garantia de que a sugestão será acatada pelo Executivo, pois quem decide pelo aumento ou não da tarifa é o prefeito Daniel Guerra. A administração municipal já deu sinais de que não considera a hipótese de reajuste neste momento.



Leia mais

Os cargos de confiança do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra

Funcionários se manifestam em defesa da Farmácia do Ipam, em Caxias



Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cristiano Abreu Soares, reforçou essa possibilidade, mas afirmou que não teria como se posicionar a respeito do assunto. Soares é o presidente do Conselho.



— De sexta-feira passada até esta sexta (dia 3 de fevereiro) é o período que o relator tem para fazer um relatório referente ao processo. Ainda haverá mais três dias para que o revisor conferir o relatório. Após, acontece a votação do valor da tarifa. Cabe lembrar que o conselho somente aconselha o Executivo com um valor. Mas quem decreta é o prefeito — salientou o secretário ao Pioneiro.



O Sindicato dos Rodoviários de Caxias do Sul, que representa os trabalhadores das empresas de transporte coletivo, salientou que a indefinição estaria prejudicando a negociação do dissídio da categoria, que tem como data-base o mês de janeiro. O secretário Soares reitera que o reajuste da tarifa não tem relação com as questões salariais da empresa prestadora de serviço.



— Esse é um relacionamento entre Visate e os funcionários deles. O poder público fica um pouco distante disso. O percentual de aumento que a Visate vai conceder aos motoristas e cobradores independe do valor da tarifa. Eles estão tentando vincular uma coisa a outra, mas isso é completamente desvinculado — salientou.



O secretário Municipal de Planejamento, Fernando Mondadori, fará a relatoria do processo do reajuste nos próximos sete dias. Depois, será a vez da revisão do relatório, que será executada por Otniel Alves Borges, presidente do Diretório Central de Estudantes (DCE) da UCS. Em 2016, o aumento foi de 13,3%. Atualmente, a passagem custa R$ 3,40.