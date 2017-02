Banco do Brasil atingido por carro em Caxias não tem previsão de reabrir

Acidente 16/02/2017 | 16h12 Atualizada em

O Banco do Brasil da Rua Sinimbu, em Lourdes, atingido por um carro na madrugada desta quinta-feira, ainda não tem previsão de reabrir. Um Chevette bateu na fachada da agência por volta de 4h. Ninguém ficou ferido.



Clientes da agência, de número 2871, devem procurar outras unidades. Como a porta giratória foi derrubada, todo o atendimento está interrompido. Segundo o gerente, Clademir Daniel Dickel, não há prazo para a normalização dos serviços, mas a expectativa é de que ao menos os atendimentos sem movimentação de dinheiro, como abertura de contas, possam ser retomados na segunda-feira.



A perícia atuou na agência bancária durante toda a parte da manhã. Somente à tarde foi iniciada a limpeza e o trabalho para reconstituir a fachada, inicialmente com uma proteção provisória.



O motorista do Chevette não havia sido identificado até a metade da tarde desta quinta-feira. O veículo, de cor marrom, foi abandonado pelos ocupantes e recolhido ao guincho logo ao amanhecer. Testemunhas relataram à Brigada Militar (BM) que viram o carro passar pela Sinimbu com motorista e passageiros e, em seguida, escutaram um estouro. Os caixas eletrônicos não foram atingidos.



O caso ficará a cargo da delegacia de Trânsito, já que inicialmente não há indícios de que tenha sido alguma tentativa de assalto. Conforme a delegada Suely Rech, a investigação só será encaminhada a outra delegacia caso se aponte que não tenha sido um acidente de trânsito.