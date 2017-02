Carro invade agência bancária em Caxias do Sul 

Trânsito 16/02/2017 | 08h33 Atualizada em

A agência do Banco do Brasil na Rua Sinimbu, pouco antes da BR-116 no bairro de Lourdes, em Caxias do Sul, amanheceu com a fachada destruída nesta quinta-feira. Desta vez, não foi ataque a banco, mas um acidente de trânsito, conforme registro policial e informação de vigilantes e comerciantes do entorno. As informações são da Rádio Gaúcha Serra.

Um Chevette marrom invadiu a agência por volta das 4h. Quando a Brigada Militar chegou ao local, encontrou o carro abandonado. Comerciantes relataram que viram o carro passar com o motorista e passageiros pela Sinimbu e, em seguida, ouviram o estouro.



A porta giratória do banco e a fachada foram atingidas, além de uma placa de trânsito. Os caixas eletrônicos ficaram preservados.



Na manhã desta quinta, a destruição da agência chamava atenção de muitas pessoas que passavam pela região e acreditavam que o banco tivesse sido atacado por criminosos