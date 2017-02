Padre Roque Grazziotin segue internado no Hospital Pompéia, em Caxias

Saúde 16/02/2017 | 11h37 Atualizada em

Mais de dois meses após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), padre Roque Grazziotin, 70 anos, segue internado no Hospital Pompéia. Nesta quinta-feira, ele está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para recuperar-se de uma cirurgia realizada nesta semana. O quadro de saúde segue estável, e não há previsão de alta.

Leia mais:

Padre Roque Grazziotin sofre AVC e é internado no Hospital Pompéia, em Caxias



Devido à gravidade do AVC, a equipe médica dedica-se na reabilitação de algumas sequelas decorrentes do acidente. As principais consequências estão localizadas do lado direito do corpo, o que inclui dificuldade na fala - problema que tentará ser driblado com sessões de fonoaudiologia,,por exemplo.



Padre Roque está internado desde 25 de dezembro do ano passado, quando colegas de Grazziotin no Centro Diocesano de Formação Pastoral, onde o religioso atua, perceberam a ausência dele durante a manhã de Natal. Ele foi encontrado desacordado, segundo o bispo, e encaminhado pelo Samu ao Pompéia.



Atualmente, ele é coordenador do Centro Diocesano de Formação Pastoral e auxilia na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima. Também exerce funções no Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs).