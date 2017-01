Rapaz é internado na UTI após acidente na BR-116 em São Marcos

Trânsito 07/01/2017 | 16h56 Atualizada em

Está internado na UTI do Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, um jovem de 19 anos que se envolveu em um acidente na madrugada deste sábado, no Km 128,5 da BR-116, em São Marcos.



Leia mais:

Morre adolescente de 12 anos atropelado quarta-feira em Nova Petrópolis

Jovem de 19 anos morre em acidente na ERS-122, em Caxias do Sul

O rapaz, cuja identidade não foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal, conduzia um Kadett com placas de Sombrio (SC), por volta das 4h30min, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e atingiu uma árvore em um trecho de reta. O veículo seguia no sentido São Marcos - Caxias do Sul.



O motorista, que ficou preso às ferragens, foi encaminhado em estado grave ao Hospital Beneficente São João Bosco, em São Marcos, e transferido em seguida para o Pompéia. Além dele, outras duas pessoas estavam no veículo e sofreram apenas lesões leves.