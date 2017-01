Morre adolescente de 12 anos atropelado quarta-feira em Nova Petrópolis

Trânsito 07/01/2017 | 12h27 Atualizada em

Será sepultado neste sábado, às 16h, no Cemitério Parque de Nova Petrópolis, o corpo do adolescente Lucas Castro Marin, 12, que estava internado no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. Na última quarta-feira, Lucas foi atingido por um caminhão caçamba no Km 4 da rodovia, no acesso ao bairro Vale Verde, sentido Nova Petrópolis - Gramado. O velório está sendo realizado na capela do cemitério.



O condutor do caminhão, que fugiu sem prestar socorro, foi preso logo depois pela Brigada Militar de Nova Petrópolis, a cerca de 10 quilômetros do acidente, e conduzido à delegacia. Ele alegou que o menino fez menção de atravessar a rodovia e que ainda tentou frear, mas acabou atingindo o jovem. Chovia no momento do atropelamento.