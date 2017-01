Menino atropelado em Nova Petrópolis está internado em hospital de Caxias

Trânsito 05/01/2017 | 20h36 Atualizada em

O menino Lucas Castro Marin, 12 anos, atropelado por um caminhão na ERS-235, em Nova Petrópolis, está internado na UTI do Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. O estado dele é gravíssimo.



Lucas foi atingido por um caminhão caçamba no Km 04, no acesso ao bairro Vale Verde. O condutor não prestou socorro. O acidente ocorreu por volta de 16h de quarta-feira, no sentido Nova Petrópolis - Gramado.



O motorista do veículo acabou preso logo depois pela Brigada Militar de Nova Petrópolis, a cerca de 10 quilômetros do acidente, e conduzido à delegacia. Ele alegou que o menino fez menção de atravessar a rodovia e que ainda tentou frear, mas acabou atingindo Lucas. Chovia no momento do atropelamento.



A ocorrência foi atendida pelo Grupo Rodoviário de Gramado.