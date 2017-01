Quinze municípios da Serra receberão novas ambulâncias do Samu

Saúde 05/01/2017 | 17h11 Atualizada em





Entrega será feita pelo presidente Michel Temer na próxima segunda-feira Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Novas ambulâncias vão renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de 15 municípios da Serra. Os veículos serão entregues pelo presidente Michel Temer na próxima segunda-feira. Em todo o Estado, serão contemplados 61 cidades, sendo que cada uma receberá um veículo. Na região, Bento Gonçalves é a única que contará com uma UTI Móvel. As demais recebem a unidade básica.



— Hoje temos duas ambulâncias, sendo uma de suporte avançado. A avançada é muito usada, não para nunca. Um novo veículo nos dá mais segurança de que o serviço vá funcionar sempre, mesmo em caso de manutenção — pondera o secretário da Saúde de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi Siqueira.

Atualmente, segundo o secretário estadual da Saúde, João Gabbardo dos Reis, o Rio Grande do Sul dispõe de 38 UTIs móveis, 187 unidades básicas, 18 motolâncias e 10 carros de intervenção rápida. A frota cobre 90% da população do Estado.

A cerimônia de entrega das novas ambulâncias está programada para as 10h30min de segunda-feira, com as presenças de Temer, dos ministros Ricardo Barros (Saúde), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Osmar Terra (Desenvolvimento Social) e do governador José Ivo Sartori. A solenidade deve ocorrer noparque Assis Brasil, em Esteio. O presidente pretende entregar nas mãos de cinco prefeitos as chaves de suas novas ambulâncias. Ao todo, serão distribuídas 340 unidades pelo Brasil.



Cidades contempladas na Serra:

Antônio Prado, Bento Gonçalves (UTI móvel), Bom Jesus, Canela, Carlos Barbosa, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Lagoa Vermelha, Nova Petrópolis, Nova Prata, São Sebastião do Caí e Serafina Corrêa