Jovem de 19 anos morre em acidente na ERS-122, em Caxias do Sul

Trânsito 07/01/2017 | 11h03

Um acidente na manhã deste sábado, por volta das 8h45min,resultou na morte de Tainan de Oliveira Lopes, 19 anos, em Caxias do Sul. O veículo em que ele estava saiu da pista no perímetro urbano, no Km 1 da ERS-122,na saída para Flores da Cunha.



Lopes era o passageiro do Kadett placas IGB-9333, de Caxias. O irmão dele, Douglas de Oliveira Müller, 20, conduzia o automóvel. O motorista teve escoriações leves e foi encaminhado ao Pronto Atendimento 24 Horas em estado estável.



De acordo com os Bombeiros, o jovem que morreu foi arremessado do veículo. O carro trafegava no sentido Flores da Cunha-Caxias do Sul e foi parar no canteiro lateral da rodovia. No trecho, uma reta, há diversas marcas de freadas e batidas no meio-fio.



O trânsito foi parcialmente bloqueado neste sentido, mas já foi liberado.

* Com informações da Rádio Gaúcha Serra.