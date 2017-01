Obra de ampliação de fábrica da Isabela, na Serra, é parcialmente embargada 

Segurança 05/01/2017 | 09h48 Atualizada em

A obra de ampliação da fábrica da Isabela, em Bento Gonçalves, foi parcialmente embargada pelo Ministério do Trabalho na tarde de quarta-feira. Conforme a fiscalização, os funcionários da empreiteira SIN Engenharia e Construções Ltda., contratada para realizar o trabalho, estavam em perigo por falta de adequação de condições de trabalho. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com Vanius Corte, chefe regional do Ministério do Trabalho e Emprego, o risco era de queda dos trabalhadores e de materiais sobre eles. Foram paralisadas as áreas de deslizamento de ciclos, de desmontagem de equipamentos das formas deslizantes e da concretagem das vigas-anéis. Segundo Corte, 80% dos 200 funcionários não podem trabalhar. Além disso, a empreiteira foi notificada para garantir melhorias nos alojamentos que, conforme os fiscais, também está inadequado.

A Isabela, a SIN Engenharia e Construções, o sindicato dos trabalhadores e o Ministério do Trabalho se reúnem nesta quinta-feira para discutir medidas para solucionar os problemas.



Pertencente ao grupo M Dias Branco, a Isabela investe quase R$ 200 milhões na construção de um novo moinho e duas linhas de produção de biscoitos e massas em Bento Gonçalves. As obras de fundação começaram no final de 2015 com previsão de duração de dois anos em meio.

A reportagem não conseguiu contato com Isabela e com a SIN Engenharia até o final da tarde de quarta-feira.