Pagamento do IPTU em cota única com desconto de 10% pode ser feito até o dia 27 em Bento

Foi divulgado no Diário Oficial de Bento Gonçalves nesta quarta-feira o calendário para o pagamento do IPTU de 2017. O reajuste desse ano ficou em 7,17%. O valor é baseado no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). As informações são da Gaúcha Serra.

O pagamento em cota única com desconto de 10% tem vencimento em 27 de janeiro. Já para quem optar em pagar em cota única até 22 de fevereiro, o desconto será de 7%.



No pagamento parcelado, em quatro parcelas em meses alternados, a primeira tem vencimento em 15 de março. A segunda parcela vence em 15 de maio, a terceira em 14 de julho e a quarta em 15 de setembro. Conforme a secretaria de Finanças, os carnês começarão a ser enviados, no máximo, até o dia 16, mas já estão disponíveis no site da prefeitura.

Na semana passada, a Câmara de Vereadores de Bento aprovou projeto do Executivo que reajusta em 25% a base de cálculo referente ao valor venal dos terrenos. A sessão foi marcada por protestos de moradores.

De acordo com o secretário-adjunto da Fazenda de Bento, Heitor André Tartaro, a expectativa é de que o município arrecade R$ 15,8 milhões com o pagamento do IPTU. Nesse ano, o pagamento da cota única do IPTU foi antecipado. Em outros anos, o vencimento era junto com o da primeira parcela.

Bento Gonçalves enfrenta uma grave crise financeira, o restante do 13º dos servidores será pago entre 10 e 13 de janeiro e a expectativa da prefeitura era fechar 2016 com déficit superior a R$ 15 milhões.