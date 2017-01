Motorista de caminhão de Garibaldi é morto por assaltantes em São Leopoldo

Violência 05/01/2017 | 18h46 Atualizada em

O motorista de um caminhão foi morto em um assalto na tarde desta quinta-feira em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Segundo a Polícia Civil, ele entregava produtos em um mercado do bairro Vila Brás, próximo das 14h30min, quando foi vítima dos assaltantes.



Segundo testemunhas, dois bandidos exigiram que ele entregasse a chave do caminhão e também dinheiro. A vítima teria negado e entrado em luta corporal com um dos criminosos. Naquele momento, ele acabou atingido por um tiro na cabeça.

O homem chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho de um hospital. A vítima do crime, que é o primeiro latrocínio de 2017 registrado em São Leopoldo, foi identificada como Ari Romio, 58 anos, natural de Garibaldi, na Serra.

O delegado Rodrigo Zucco, da 2ª DP do município, disse que os criminosos saíram sem levar nada do estabelecimento, que fica na Rua das Papoulas. A dupla fugiu em uma motocicleta e não foi mais encontrada. A primeira pista da investigação é este veículo, que foi abandonado próximo do local do latrocínio.