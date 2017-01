Encontrado deficiente visual que estava desaparecido em Caxias do Sul

Localizado 05/01/2017 | 14h53 Atualizada em

Desaparecido desde a tarde de quarta-feira, Davi dos Santos, 32 anos, foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira. Deficiente visual, Davi perdeu-se da família no Centro e foi localizado pelos próprios familiares sentado junto a uma parada de ônibus na Perimetral Norte, próximo ao entroncamento da Rua Atílio Andreazza. De acordo com informações da polícia, Davi estava com fome, frio e machucados nos pés.

Morador de Chapecó, Davi dos Santos veio a Caxias do Sul para visitar um irmão que vive na cidade.