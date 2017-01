Homem mata companheira e se suicida no interior de Caxias do Sul

Feminicídio 04/01/2017 | 14h45 Atualizada em

Veronica Doroteia de Oliveira, 36 anos, foi morta a tiros pelo marido no final da manhã desta quarta-feira, em Fazenda Souza, interior de Caxias do Sul. De acordo com o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/ Serra), o crime aconteceu por volta das 11h30min na Rua 16, na localidade Morro da Cruz. Depois de matar a companheira, o homem se suicidou. Ele foi identificado como Jorge Luciano Sipp, 42.



De acordo com a Polícia Civil, Sipp e a mulher teriam discutido antes do crime. Ela foi atingida com dois tiros no abdômen. O autor morreu com um tiro na cabeça.

— Não houve testemunhas do fato, mas, de acordo com os filhos do casal, os pais discutiram minutos antes. O que sabemos é de que eles estavam em processo de separação, mas ainda viviam juntos — explica a delegada Marinês Trevisan.

O agressor chegou a receber atendimento médico, porém não resistiu aos ferimentos. A mulher morreu na hora. A principal suspeita da polícia é de crime passional. A arma utilizada no crime estava com a numeração raspada.

Sipp atuava como pedreiro. Já Verônica trabalhava em uma empresa de Caxias do Sul.