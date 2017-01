Duas pessoas ficam feridas em acidente na ERS-122, em Flores da Cunha 

Trânsito 10/01/2017 | 11h53 Atualizada em

Um homem de 53 anos e uma mulher de 43 anos ficaram feridos em um acidente na ERS-122, em Flores da Cunha, na manhã desta terça-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e se chocou contra um paredão de pedras no Km 106, próximo à ponte do Rio das Antas.



O trânsito está lento no trecho, mas o caminha está fora da pista. A ocorrência seguia em atendimento até o fim da manhã desta terça.



O homem e a mulher foram encaminhados ao hospital de Flores da Cunha. Ambos passam por exames, mas não correm risco de morrer.