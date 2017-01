Homem é tirado de carro e morto a tiros em Caxias do Sul

Violência 10/01/2017 | 07h54 Atualizada em

Criminosos tiraram um homem de dentro do carro que conduzia e o mataram a tiros na noite de segunda-feira, em Caxias do Sul. O caso aconteceu por volta das 21h50min na Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, no bairro São Victor Cohab.



Moradores da região acionaram a polícia e informaram que pelo menos dois criminosos desceram de dois veículos e abordaram o homem que estava em outro carro. O crime ocorreu em frente ao cemitério. Segundo a Brigada Militar, o homem morreu no local, após ser colocado no chão e sofrer diversos disparos de arma de fogo.



O homem foi identificado como Andrigo Gabriel de Melo, 29 anos, conhecido como Todi. Segundo o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/ Serra), ele tem antecedentes por autor de homicídio, tráfico, porte de arma de fogo de uso restrito, receptação e posse de artefato explosivo.