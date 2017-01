Entenda as conversões que foram liberadas nas ruas Sinimbu e Pinheiro, em Caxias

SIM Caxias 10/01/2017 | 11h16 Atualizada em

Pedestres que precisam passar pela Rua Garibaldi, na esquina com a Sinimbu, um dos trechos onde dobrar à direita voltou a ser permitido desde o último sábado, ganharam mais tempo para a travessia. De acordo com o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul, Cristiano de Abreu Soares, o fluxo de veículos vindos da região da Avenida Júlio de Castilhos foi reduzido em função da liberação da conversão, o que permitiu ampliar em cinco segundos o tempo de passagem das pessoas.



— A alteração não irá impactar o fluxo principal pela Sinimbu. Apenas reordenamos os tempos das sinaleiras, já que percebemos que os pedestres precisavam de um período maior para atravessar e sobrava um tempinho na Garibaldi — explica Soares.



De acordo com ele, não foram constatados impactos negativos no tráfego da área central após as mudanças da última semana. No entanto, o secretário diz que não estão descartadas novas alterações caso necessário. Está em estudo na pasta também a liberação da conversão à esquerda na Avenida Júlio de Castilhos na esquina com a Garibaldi, como forma de desafogar o tráfego de veículos na quadra em frente ao Hospital Pompéia, referência para vítimas de acidentes de trânsito e crimes que necessitam de atendimento de emergência. As conversões foram proibidas na área central em maio do ano passado, para a implantação do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM Caxias).

— O trânsito é um organismo vivo. As mudanças que já fizemos tiveram o objetivo de desafogar ao máximo a Júlio, que é uma via estreita e que não comporta tráfego intenso. Por enquanto, o fluxo está tranquilo. Vamos ver quando a cidade voltar ao normal. Por enquanto, vamos trabalhando um dia de cada vez — afirma.



Com relação à liberação das conversões, a secretaria adverte que os motoristas que vão dobrar à direita devem entrar no corredor exclusivo de ônibus (de concreto) na metade da quadra. Fazer a manobra a partir da pista compartilhada, além de irregular, é perigoso já que pode causar um acidente com o veículo que está na pista bem à direita.



Por enquanto, a secretaria não identificou a necessidade de instalar sinaleiras para regrar o tráfego nesses cruzamentos.



Representação no MP



Na última quinta-feira, a União das Associações de Bairro (UAB) entrou com um pedido de representação no Ministério Público (MP) para tentar impedir que as mudanças passem a valer definitivamente. No início do mês, o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho também entrou com representação semelhante no MP. De acordo com o presidente da entidade, Flávio Fernandes, a ideia é forçar a prefeitura a apresentar um estudo de viabilidade das alterações. Na Câmara de Vereadores, a entidade encaminhou na última sexta-feira um pedido de realização de uma audiência pública para tratar do tema da Mobilidade Urbana. Ainda não há data definida para o encontro.

Até segunda-feira, o promotor Cassiano Corleta, responsável pela 1ª Promotoria Substituta Especializada, ainda não havia conseguido analisar os pedidos de representação.

COMO FICAM AS CONVERSÕES

Onde voltou a ser permitida a conversão à direita?

Na Sinimbu, nas esquinas com a Moreira Cesar (Praça da Bandeira), Garibaldi (MacDonald's), Borges de Medeiros (antiga Eberle) e do Guia Lopes (esquina anterior à Igreja Universal), e na Pinheiro Machado, esquinas com a Marquês do Herval (próximo à sede social do Recreio da Juventude) e Coronel Flores (Bocca d'Oro).



As demais (Sinimbu com Montaury, Pinheiro com Visconde de Pelotas e Pinheiro com Marechal Floriano) seguem proibidas, assim como as conversões à esquerda na Avenida Júlio de Castilhos.

Como dobrar à direita nas esquinas permitidas?

No trecho anterior à esquina que o motorista quer dobrar, a Secretaria de Trânsito orienta que o motorista acesse o corredor de ônibus (de concreto) a partir da metade da quadra. Não é permitido dobrar partindo da pista compartilhada (delimitada pela faixa azul).



E os pedestres?

Devem atravessar obedecendo aos semáforos para pedestres. Recomenda-se sempre cruzar a rua sobre a faixa de segurança. Na esquina da Garibaldi com a Sinimbu, a secretaria também ampliou em alguns segundos o tempo para a travessia, já que o fluxo de veículos vindo da Avenida Júlio diminuiu em função da permissão de conversão.