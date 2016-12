Veja o que abre e o que fecha em Caxias do Sul até o dia 1º de janeiro

Serviço 30/12/2016 | 09h06 Atualizada em

As repartições municipais de Caxias do Sul farão ponto facultativo nesta sexta-feira. Apenas a Codeca, que faz o recolhimento de lixo, trabalhará normalmente. Órgãos como FAS, Ipam, Samae atenderão nos telefones de plantão (veja baixo). O estacionamento rotativo terá cobrança normal, mas não irá operar no sábado. Todas as tarifas de pós-utilização terão as datas de regularização ajustadas para o dia 2 de janeiro.



As feiras do agricultor também irão abrir normalmente.

No comércio de rua, conforme a Sindilojas (CDL), o expediente será normal nesta sexta-feira, das 9h às 19h. No sábado, as lojas irão abrir até o meio-dia. No domingo, a convenção coletiva veda o funcionamento de estabelecimentos com mão de obra de funcionários.

Órgãos públicos

:: Samae: não haverá atendimento na loja comercial. Plantão pelo telefone 115.

:: Secretaria do Turismo: Centros de Atenção ao Turista (CAT) fechados. Atendimento volta ao normal na segunda-feira.

:: Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade: plantão da Fiscalização de Trânsito e de semáforos pelo telefone 118.

:: Farmácias do Ipam: abre apenas a matriz, que atende 24 horas.

:: Alô Caxias: não haverá atendimento. As solicitações de serviços podem ser realizadas pelo site www.caxias.rs.gov.br, no link Ouvidoria Geral e Acesso à Informação.

:: FAS: plantão pelos 98404.9988, 98403.8864 (abordagem social) e 98408-0066 (Conselho Tutelar).

:: Guarda Municipal: plantão pelo telefone 153.

Comércio de rua

:: Nesta sexta-feira: abre normal

:: No sábado: das 9h ao meio-dia.

Bancos

:: Nesta sexta-feira: fechados (reabrem na segunda-feira, dia 2)

Shoppings

Martcenter

:: Dia 31: fechado.

:: Dia 1º: fechado.

Iguatemi

:: Dia 31: GNC Cinemas não terá programação. As lojas e praça de alimentação atendem das 10h às 16h.

:: Dia 1º: lojas não abrem e a praça de alimentação é facultativa. O GNC Cinemas opera das 12h30min às 22h.

Prataviera

:: Dia 31: das 9h às 15h.

:: Dia 1º: fechado.

San Pelegrino

:: Dia 31: lojas e praça de alimentação abrem das 10h às 17h. O Cinépolis funciona das 13h30min às 17h*.

:: Dia 1º: as lojas não operam e a praça de alimentação tem abertura opcional das 10h às 22h. O Cinépolis tem programação das 13h30min às 18h*.

* O horário do cinema está sujeito a alteração.

Triches

:: Dia 31: das 9h às 15h.

:: Dia 1º: fechado.



Serra Caxias

:: Dia 31: fechado.

:: Dia 1º: fechado.

Caxias Plaza

:: Dia 31: fechado.

:: Dia 1º: fechado.

Mercados



Big

:: Dia 31: das 8h às 20h.

:: Dia 1º: fechado.



Zaffari

:: Dia 31: das 8h às 20h (o horário vale para todas as unidades de Caxias).

:: Dia 1º: fechado.

Carrefour

:: Dia 31: das 8h às 18h.

:: Dia 1º: não abre.

Vantajão

:: Dia 31: 8h30min às 18h.

:: Dia 1º : fechada.

Andreazza

:: Dia 31: horário de abertura conforme cada unidade e fechamento às 18h.

:: Dia 1º: fechado.

Savi

:: Dia 31: das 8h30min ao meio-dia e das 14h às 18h30min

:: Dia 1º: fechado.

Makro Atacado

:: Dia 31: das 9h às 18h.

:: Dia 1º: fechado.