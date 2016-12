Saiba quando vale a pena antecipar o pagamento do IPVA e do IPTU

Contas de final de ano 30/12/2016 | 08h01 Atualizada em

Juntamente com os últimos dias do ano, chegam também as contas fixas desse período, como o IPTU e o IPVA. Embora exista a possibilidade de parcelar essas dívidas, pode haver descontos expressivos para quem opta em adiantar o pagamento, abatendo todo o valor de uma vez. Mas será que vale a pena quitar essas contas com antecedência?



O mestre em Administração e professor de Ciências Contábeis do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), Itacir Alves da Silva, explica que a decisão depende da situação econômica de cada pessoa. No caso de quem tem o dinheiro em mãos, a antecipação certamente é uma boa alternativa, acredita o especialista.



O desconto previsto para quem adiantar o pagamento do IPTU é de 15%. Para o IPVA, o abatimento é de 3%, mas, se for levada em conta a correção de 6,69% que passa a valer no próximo ano, o desconto na verdade é superior a 9%, lembra Silva.



— Nenhuma aplicação financeira rende tanto quanto os descontos oferecidos. Nem CDB, nem poupança. Então, para quem tem o valor, a antecipação vale a pena — ressalta Silva.



Já para quem está com o orçamento apertado, o adiantamento pode não ser uma boa ideia. É preciso colocar na ponta do lápis os próximos gastos, como férias e material escolar, e analisar se a família vai ter dinheiro para tudo. Se for preciso se endividar para antecipar o pagamento, é melhor parcelar, avalia Silva:



— Não adianta antecipar se depois tiver que usar o cartão de crédito para conseguir pagar as outras coisas. Os juros mensais do cartão são altos, de cerca de 12%, então não compensa. O cartão de crédito sempre é uma dívida "mais cara" que as demais — ensina.



O professor ressalta ainda que, para evitar problemas nesse período, é importante se planejar ao longo do ano. O ideal, na avaliação de Silva, seria guardar um pequeno valor todos os meses:



— O IPVA e o IPTU não são contas inesperadas, então é possível se programar. O valor também não muda muito, logo, se a soma dos dois valores resulta em R$ 1.200, por exemplo, vale guardar R$ 100 por mês no próximo ano — aconselha.



A data limite para quitar o IPVA com os descontos de antecipação é até segunda, 2 de janeiro. Para o IPTU, a vantagem é válida por mais tempo: até 10 de janeiro.



De quanto é a economia

Simulação: Se o IPTU recebido for de R$ 1.000 e o IPVA também for de R$ 1.000.

:: No caso do IPTU, o desconto na antecipação de 15% gerá uma economia de R$ 150.

:: No caso do IPVA, o desconto de 3% acrescido à correção prevista para janeiro, de 6,69% resulta em um desconto de quase R$ 100 na cota única.

:: Na poupança, a juro mensal de 0,6%, os R$ 1.000 renderiam cerca de R$ 20 em três meses (período de parcelamento do IPVA) e cerca de R$ 40 em seis meses (período de parcelamento do IPTU), valores bem inferiores ao do desconto.

:: As outras aplicações financeiras mais conhecidas também não chegam a compensar o desconto oferecido.



Orientação

:: Especialistas analisam, portanto, que o consumidor que está com uma situação financeira mais confortável deve usufruir das vantagens da antecipação.

:: Quem está endividado ou prestes a estar, o caminho é o parcelamento. Deve-se evitar ao máximo recorrer a empréstimos, limites do cheque especial ou qualquer outra maneira de crédito do mercado financeiro, pois isso apenas se tornaria uma bola de neve devido aos juros altíssimos cobrados.

:: Lembre-se de tentar ter uma reserva financeira para esse momento. É importante programar o pagamento do IPTU e IPVA ao longo do ano para não se surpreender neste período.



Fonte: professor Itacir Alves da Silva, doutor em educação financeira Reinaldo Domingos e Simulador de poupança