Rodoviária de Caxias coloca ônibus extras para o litoral do RS nesta sexta-feira

Verão 30/12/2016 | 08h48 Atualizada em

A rodoviária de Caxias do Sul disponibilizou 13 ônibus extras nesta sexta-feira para as cidades de Arroio do Sal, Capão da Canoa e Torres, os destinos mais procurados do Litoral Norte gaúcho para a virada do ano. O trajeto entre Caxias e essas cidades é operado pelas empresas Caxiense e Expresso São Marcos. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Balanço aponta realizações da Cultura em Caxias do Sul

Saiba quando vale a pena antecipar o pagamento do IPVA e do IPTU



A procura por passagens era constante ao final da manhã de quinta-feira e os ônibus já estavam quase lotados. Conforme a demanda, as empresas lançam mão de mais ônibus extras. A orientação da responsável pela administração da rodoviária, Francieli Lima, é de que os passageiros antecipem a compra, que pode ser feita pela internet, para terem mais opções de escolha de assentos e horários.

As tarifas de ida variam entre R$ 50 e R$ 60 no trajeto via Rota d o Sol.

Santa Catarina

Para o litoral catarinense, estão esgotadas na sexta-feira as passagens via Lages, trajeto que utiliza a BR-116 por Vacaria e a BR-282 até Palhoça na BR-101. A empresa Reunidas, que opera o trajeto, colocou quatro ônibus extras em relação aos dois que saem regularmente às sextas. Ainda há passagens para o sábado no horário das 13h. A previsão de chegada em Florianópolis é às 21h.

Na quinta-feira, havia uma passagem disponível para Florianópolis com saída às 22h25min pela empresa Unesul, que colocou um ônibus convencional. O ônibus regular, com leitos executivos no andar de baixo e convencionais no nível superior, já está lotado. Para a volta no domingo, dia 1º, havia duas passagens disponíveis em ônibus extra no horário das 22h45min.

As tarifas de ida giram em torno de R$ 80 a R$ 90.

Vendas

A venda de passagens para o Litoral Norte do Estado no feriado do Natal surpreendeu a administração da rodoviária em Caxias. A previsão inicial era de queda de 10%, tanto pela crise econômica quanto em função de o Natal ter caído em um domingo. Conforme a administração, no entanto, o resultado foi de estabilidade em relação a 2015.

Com isso e a procura que tem ocorrido, a administração está otimista para o Ano Novo. Segundo Francieli, o aumento nas vendas em relação a 2015 pode chegar a até 40%.