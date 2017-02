Procura por material escolar aumenta movimento nas livrarias de Caxias

Volta às aulas 10/02/2017 | 10h36 Atualizada em

A poucos dias do início do ano letivo, pais e alunos correm para adquirir os itens na lista de material escolar. Segundo as principais livrarias de Caxias do Sul, o movimento aumentou mais de 50% desde a última semana. Com a crise, no entanto, nas gôndolas tem predominado a conversa entre pais e filhos para escolher o artigo mais barato.



Pai de três filhos, o construtor de obras Luiz Carlos Almeida Leodoro não pretendia gastar mais de R$ 450 para as três listas. A mãe, Eliane, estava assustada com o preço das mochilas e não autorizou os filhos a comprarem a que eles mais gostaram. A alternativa foi escolher a de uma marca mais barata.O filho Luiz Carlos Junior, 14, entendeu a preocupação dos pais e substituiu uma caneta de R$ 10 por três de valor inferior.



— O total das três deu menos de R$ 10 — constatou, ao lado das irmãs Isabelle, 5 anos, e Indianara, 8.



Para o proprietário da Papy Toys, Ian Pelizzari, como o tíquete médio baixou, a loja preparou-se com itens mais em conta.



— A busca é pelo melhor custo-benefício, deixando, muitas vezes, marcas tradicionais de lado — diz o comerciante.



Segundo o gerente da Livraria Rossi, Eduardo Boff, este ano o perfil está bem variado, mas o foco são os itens mais baratos.– Não repassamos a inflação no material escolar.



Reaproveitamento



A auxiliar de farmácia Natanie de Freitas e a filha, Juliana, 8, também deixaram para comprar parte do material esta semana.



— É mais difícil negociar quando eles (filhos) estão junto — revelou, assegurando que não pretendia gastar mais de R$ 300.



A operadora de produção Jane Bisotto Lamb, que voltou a trabalhar depois de 10 anos em casa, convenceu as filhas Daniela, 10, e Alessandra, 17, a reaproveitarem boa parte do material do ano passado. Na fila do caixa, ela e as filhas aguardavam a soma: R$ 117.



— Ficou dentro do meu orçamento — declarou.



A filha, Alessandra, que terminou o ensino médio, não conseguiu fazer a matrícula para a faculdade de Odontologia, apesar de ter sido aprovada em duas universidades privadas.



— Estou aguardando uma vaga via ProUni.



Por enquanto, optou por curso técnico de prótese dentária.



— Só comprei canetas. O resto, vou aproveitar o material do terceiro ano.