Joalheria Pandora abre loja no Iguatemi Caxias 

A novidade desembarca no shopping com o apelo de ser a primeira loja do Rio Grande do Sul com o novo layout visual e a terceira no Sul do país com esse estilo

Desejo de consumo das mulheres, as joias exclusivas da dinamarquesa Pandora agora podem ser adquiridas na região. A joalheria abriu nesta quinta-feira, no Iguatemi Caxias, sua primeira loja na Serra Gaúcha.



A novidade desembarca no shopping com o apelo de ser a primeira loja do Rio Grande do Sul com o novo layout visual e a terceira no Sul do país com esse estilo. Destaque para a coleção Stones of Color, com peças explorando as cores e as pedras que representam cada mês do ano, com acabamentos feitos a mão.



A filial do Iguatemi Caxias, que gerou sete empregos, entre vendedoras, auxiliares e uma gerente, é a quarta da marca em solo gaúcho. As outras três operações estão localizadas em Porto Alegre.



A Pandora totaliza 89 lojas pelo país, onde está presente desde 2009. A grife tem previsão de abertura de mais 10 pontos de venda no Brasil em 2017. Fundada em 1982 em Copenhague, atua em 100 países, com 9,3 mil filiais.