Investimentos na Páscoa em Gramado dobram em 2017 

Turismo 09/02/2017 | 14h47 Atualizada em

A Páscoa em Gramado neste ano vai ter mais do que o dobro de investimentos em relação ao ano passado. De acordo com a Gramatur, autarquia de turismo do município, os gastos diretos na programação somam R$ 650 mil. No ano passado, foram gastos R$ 320 mil. A parceria com a Achoco, Associação dos Industriais de Chocolates e Confeitaria de Gramado, é um dos motivos que acabou atraindo mais patrocinadores ao evento. Cerca de R$ 200 mil são colocados pela Gramatur, um reinvestimento do próprio Natal Luz. As informações são da Gaúcha Serra.



Com mais recursos, uma das primeiras diferenças será vista logo na chegada da cidade. É a ampliação da área de decoração, antes mais limitada ao Centro. Em 2017, a intenção é englobar um perímetro maior, desde os pórticos da entrada até a Praça da Bandeira, que receberá uma árvore gigante de ovos de Páscoa, inspirada na tradicional árvore alemã chamada de Osterbaum.



Além de uma cidade mais decorada, os dias de programação foram ampliados. Passaram para 18 dias neste ano, segundo destaca Enzo Arns, diretor de eventos da Gramatur.

— Diferentemente do ano passado em que apenas seis dias tiveram de fato atrações, além da própria ambientação da cidade, neste ano haverá shows e atividades todos os dias, com muita valorização de artistas locais — destacou durante o lançamento da Páscoa em Gramado na manhã desta quarta-feira.

Com isso, a expectativa é de ampliar a movimentação na cidade. No ano passado, o público estimado foi de 400 mil pessoas e a Gramatur espera entre 500 e 600 mil visitantes neste ano. Está é 3ª edição da Páscoa em Gramado, desde que a Chocofest deixou de ser realizada por falta de acordo financeiro com a empresa privada que promovida a feira. A programação vai de 30 de março a 16 de abril.