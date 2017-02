Peça "DentroFora" será encenada sábado em Bento Gonçalves

Teatro 03/02/2017 | 10h00 Atualizada em

O espetáculo DentroFora, que chega a Bento Gonçalves no próximo sábado para abrir a programação do Programa de Oficinas — ano III, pode ser considerado um verdadeiro sucesso — de público e de crítica. A peça, encenada pelo grupo porto-alegrense In.Co.Mo.De-Te, estreou ainda em 2009. De lá até aqui, são quase oito anos de estrada, mais de 150 apresentações Brasil afora, oito indicações e dois troféus no Açorianos de Teatro, outros dois no Prêmio Braskem, seleção para o Palco Giratório Nacional do Sesc e para o Prêmio Petrobras de Circulação Nacional. O segredo?



— Tudo é bonito, e tudo conversa. O texto, inspirado em Paul Auster, que por sua vez se inspirou em Samuel Beckett; a trilha maravilhosa, minimalista; o cenário, a iluminação... É uma dessas felizes coincidências, que às vezes se tenta, mas não se consegue — avalia a atriz Liane Venturella, que estrela o espetáculo ao lado do ator Nelson Diniz.



Com mais de 30 anos de experiência em teatro, Liane não tem medo de dizer que esse é o espetáculo mais "redondo" em que já trabalhou. Conta que o grupo não esperava tanta repercussão nem tamanha longevidade ("acho que vou estar velhinha e ainda fazendo o DentroFora"), e que a resposta do público já se mostrou logo na estreia. Em poucos meses, estavam em São Paulo, e depois percorreram praticamente todos os estados brasileiros. Chegaram até o interior da Amazônia, onde, após pegar balsas, apresentaram-se numa comunidade indígena.



— É muito legal isso, pois se vê que (o espetáculo) é universal — diz a atriz.



Apesar de saber que a aprovação do público geralmente é associada a um teatro mais comercial, ela faz questão de salientar que essa não é a linha do In.Co.Mo.De-Te, grupo voltado mais à pesquisa e ao teatro cult:



— É teatro puro. A plateia não recebe tudo pronto, não tem humor fácil. Há espaço para pensar, mas ao mesmo tempo as pessoas conseguem entender.



A resposta, talvez, estaria no poder da peça em sintetizar o tema em torno da qual ela gira, a imobilidade _ os atores, por exemplo, não interagem no palco, ficam presos cada em uma caixa (daí o título do espetáculo), separados, durante os 45 minutos do espetáculo. Vale conferir, e tentar entender o encanto de DentroFora.



O que: espetáculo DentroFora, da In.Co.Mo.De-Te (direção de Carlos Ramiro Fensterseifer; com Nelson Diniz e Liane Venturella; 45min; faixa etária 16 anos)

Quando: sábado, dia 4, às 20h

Onde: na Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127), em Bento Gonçalves

Quanto: ingressos antecipados a R$ 20 no Sesc de Bento (Rua General Cândido da Costa, 88) e na Dom Quixote Livraria e Cafeteria (Rua 13 de Maio, 581, sala 103); no local, R$ 30



Oficinas de teatro e de dança



O Programa de Oficinas — ano III começa neste sábado e segue até o dia 12, com oficinas práticas e teóricas de dança e teatro. Haverá ainda a exibição diária dos documentários Figuras da Dança.



Entre os destaques desta edição está a presença da coreógrafa e bailarina Denise Namura, brasileira radicada na França, onde dirige a companhia À Fleur de Peau, que ministrará oficina e realizará uma conferência dançada. Vale ainda ressaltar as participações de Suely Machado, diretora da companhia de dança Primeiro Ato (MG) e jurada do Dança dos Famosos, e da atriz e diretora Sandra Dani, de Porto Alegre.



A realização é da Sala de Ensaio de Bento Gonçalves e o grupo de dança-teatro A Trupe Dosquatro, com financiamento do Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves e Conselho Municipal de Política Cultural, apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Bento Gonçalves, Fundação Casa das Artes, Sesc BG e Dallonder Grande Hotel.



As oficinas têm vagas limitadas. Inscrições e mais informações sobre temas e valores pelo e-mail programadeoficinas@gmail.com ou pelo telefone (54) 9.8402.9670.