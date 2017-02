Projeto Estante Mastermind incentiva acesso a livros em escolas de Flores da Cunha

Leitura 01/02/2017 | 09h37 Atualizada em

Um projeto em Flores da Cunha permite que muitos universos de conhecimento estejam disponíveis a quem se interessar pela jornada que, aliás, não tem nenhum custo. Acredite, existe uma maneira bem simples de tornar isso possível: lendo. Um grupo de amigos batizado de Mastermind — em referência ao livro (claro!) A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill — encabeça a proposta arrecadando obras e as distribuindo em escolas da cidade. O projeto começou ano passado, visitando a escola Interativa. Agora, a ideia é circular pelas 12 escolas públicas de Flores. O grupo já arrecadou cerca de 500 livros, que encontrarão os leitores a partir do início das aulas por meio do projeto Estante Mastermind.

— Queremos pulverizar as escolas com literatura, incentivando o desapego por parte de quem doa os livros e passando conhecimento para alunos, pais e professores que levarem esses livros para casa — aponta o representante comercial Franco Giacomelli, 25 anos, que idealizou a iniciativa ao lado dos amigos Maico Vinicius Ferraz de Lima, Jonatas Costa e Djovany Oltramari.



Atualmente, o grupo do Mastermind envolve cerca de 15 pessoas, que engajaram-se na arrecadação de livros para fazer o projeto chegar a muitos estudantes em 2017. Funciona assim: cada escola recebe uma estante com livros que podem ser retirados a qualquer momento. O ideal é que cada leitor deixe outro livro na estante, como se fosse uma troca, mas isso não impede que quem não tem livros em casa seja impedido de retirar um exemplar. Pelo contrário.



— Procuramos ter títulos importantes para o autoconhecimento, que talvez não tivessem a oportunidade de chegar nas mãos dos estudantes. Nosso objetivo é que os livros possam chegar até os leitores e talvez possam mudar a vida deles. Estamos plantando uma semente pensando num efeito em cadeia, que pode resultar num cidadão mais educado, com mais perspectiva — prospecta o contador Maico, de 29 anos.



Além de ser um hobby comum a todos do grupo Mastermind, o contato com a literatura faz parte do crescimento pessoal de cada um. E as mudanças positivas trazidas por meio dos livros são justamente o que o projeto oferece para quem topar participar dele.



— Ler nos deixa muito mais aberto, e permite que a gente consiga conversar com qualquer pessoa — aponta o músico Jonatas, 29.



— A cada leitura surge um mentor novo. O autor é como um mestre a te dar conselhos que talvez nem teu melhor amigo daria — comenta Maico.



DOE LIVROS



Quanto mais livros arrecadar, mais leitores poderão se beneficiar do projeto Estante Mastermind. Em Caxias, você pode doar exemplares no Centro de Comunicação da FSG. Já em Flores da Cunha, há arrecadação nos seguintes pontos:

:: Master Escola de Música

:: College Yes Cultural

:: Escrtório Contábil JFM

:: Grupo Escoteiros Alberto Mattioni

:: Sharma Yoga

CONHEÇA



Entre em contato com o Mastermind pelo blog , pela fanpage do grupo no Facebook, ou pelo fone (54) 99123.7302, com Franco.