Acordeonistas Jéssica Thomé e Fernando Ávila farão concertos no sul da França

Música 01/02/2017 | 08h10 Atualizada em

Embora toque acordeom desde os 11 anos e já tenha dois CDs gravados, a instrumentista caxiense Jéssica Thomé raramente se aventurou fora do Rio Grande do Sul. Agora, entretanto, está dando um passo que pode representar um salto na sua carreira: ao lado do namorado, o também acordeonista Fernando Ávila, ela embarca hoje para uma série de concertos no sul da França.



— Na Europa, solos de acordeom são muito valorizados — diz Jéssica, que é licenciada em Música e também dá aulas de acordeom.



Leia também:

Retirada de mesas em frente ao Zanuzi reabre discussão sobre uso dos espaços em Caxias

Curta "Galienado" se baseia no episódio do mágico impostor de Flores da Cunha



A primeira apresentação será sábado, em uma escola de música da cidade de Pont-Saint-Esprit. Os dois acordeonistas farão performances solo e em dueto, mostrando desde composições próprias até música regional e popular, incluindo clássicos como Aquarela do Brasil e Brasileirinho, além da peça Altaneira, milonga do caxiense Paulo Siqueira, e algumas canções do norte-americano Frank Marroco. Depois, seguem-se várias apresentações fechadas, com o objetivo de mostrar o trabalho da dupla para produtores e organizadores de eventos.



A expectativa da dupla é que esse primeiro contato abra portas para futuros shows em solo francês. O convite para este tour — que a acordeonista prefere chamar de passeio artístico cultural — veio após a participação de Jéssica no programa Etnias, de Xiru Pereira. A gravação foi compartilhada na internet e chamou a atenção do francês Georges Frach, aficionado por acordeom, que resolveu convidar a caxiense para mostrar seu trabalho por lá.



— Vai ser uma experiência diferente — avalia Jéssica, que costuma se apresentar com acompanhamento de outros instrumentos e sentiu-se estimulada pela possibilidade de o acordeom ser o único foco.



O retorno está previsto para o dia 15. De preferência, com novos convites na bagagem.