Curta "Galienado" se baseia no episódio do mágico impostor de Flores da Cunha 

A clássica história que transformou Flores da Cunha na Terra do Galo ganhou uma adaptação pra lá de criativa a partir das mentes fervilhantes de estudantes do Centro Universitário Uniftec, em Caxias do Sul, e da Escola de Ensino Médio São Rafael, em Flores da Cunha. Baseados no episódio supostamente ocorrido em 1934, quando um mágico misterioso conhecido por Dipiero teria enganado a população ao prometer "ressuscitar" um galo sem cabeça, os alunos produziram o curta Galienado, no qual Hamilton Gonzales, o ilusionista impostor interpretado por Hamilton Neto, é retratado como um alucinado por ufologia que descobre uma estranha conexão com o passado. O estudante Jeferson Picetti dá vida ao galo, que retorna para infernizar a vida de Gonzales. Além disso, Picetti interpreta um entregador de pizza que faz uma aparição rápida. Renan Garibaldi completa o elenco como o anunciante do espetáculo.

Gravado em propriedades no interior de Flores da Cunha, na comunidade da Restinga, Galienado foi produzido em parceria pelos alunos caxienses e florenses para a abertura da 10ª Mostra de Produção Cultural e Design Uniftec e mobilizou integrantes do Clube Designs e Multimídia, da instituição de Caxias, e do Festival Astro, da escola florense. O clube reúne acadêmicos dos cursos de Design Gráfico, Design de Produto, Design de Moda e Produção Multimídia.

Sob coordenação dos professores Francisco Santos e Rodrigo Schiavenin, eles elaboraram o roteiro, pesquisaram locações, confeccionaram figurinos, rodaram as cenas e editaram as imagens, exibidas em dezembro no festival e disponíveis na internet na página do clube no Facebook.

– Foi uma oportunidade para eles testarem o que aprenderam nas aulas – salienta Santos.

Natural de Flores da Cunha, Giovana Fortunatti fala com orgulho do resultado do trabalho, cuja direção dividiu com Carolina Müller, estudante da Uniftec. Ex-estudante do São Rafael, Giovana teve dois de seus curtas premiados no Astro, em 2015 (Memórias de um Amor em Guerra) e 2016 (Da Cor do Meu Sangue).

– É muito gratificante ver uma história que por muito tempo foi motivo de chacota para a cidade se tornar uma obra – diz Giovana.

Dia do Mágico

Nesta terça (31) comemora-se o Dia Mundial do Mágico. A origem da data estaria ligada ao falecimento de Santo João Bosco, em 31 de janeiro de 1888. Ele é considerado o padroeiro dos mágicos.