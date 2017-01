Retirada de mesas em frente ao Zanuzi reabre discussão sobre uso dos espaços em Caxias

Polêmica 31/01/2017 | 11h29 Atualizada em

Em tempos em que se fala cada vez mais da ocupação dos espaços públicos, a ordem para a retirada das mesas na calçada em frente ao Restaurante Zanuzi, no centro de Caxias, acendeu uma polêmica no final de semana. De um lado, os que defendem a utilização da calçada para o lazer. Do outro, a Secretaria do Urbanismo (SMU), cuja função é fiscalizar a lei que regulamenta a questão (Lei Municipal número 4.528, de 1996).



– Essas questões são hábitos culturais, a população é que determina. As mesas na calçada já são tradicionais no Copacabana, no Zanuzi, em bares dos bairros, e se estão lá é porque é importante para as pessoas ocupar esses espaços e aproveitar o verão. Se uma lei vem e diz o contrário, é uma lei burra, que não observa a demanda – avalia o gestor cultural Robinson Cabral, da Varsóvia Educação e Cultura.

Para o arquiteto e urbanista Pablo César Uez, vice-presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos, Químicos e Geólogos de Caxias do Sul (Seaaq), o caso do Zanuzi pode servir para estimular a discussão sobre o tema.



– Temos uma lei, o Código de Posturas, que inclusive está em revisão na Câmara, que não prevê a ocupação das calçadas, por uma questão de mobilidade, para preservar o passeio público para o uso de pedestres. Mas há uma concepção de urbanismo para a qual a ocupação de espaços públicos é importante, até para promover maior segurança nesses espaços – pondera.



Assim, avalia Uez, o momento é de discutir a questão e, se for o caso, mudar a legislação. Ele acrescenta que existem estudos urbanísticos que dividem as calçadas em três trechos: uma faixa de serviço, de aproximadamente 70cm, para acomodar sinalização, coletores de lixos e árvores; uma faixa de no mínimo 1m50cm, segundo a NBR 9050, para os pedestres; e uma terceira faixa, no que ultrapassasse essas duas, que poderia ter outros usos. A própria titular da SMU, Mirangela Rossi, admite a necessidade de rever essa legislação.



– Vejo lacunas e incoerências nessa lei, mas é ela que está em vigor. Acredito que deva haver mudanças nesta questão, mas sempre que recebemos uma denúncia, como aconteceu no Zanuzi, precisamos averiguar. E se está em desacordo com a lei, esse é o processo. Só quero que as pessoas entendam que a lei é mais antiga, ou seja, não parte de uma ideia da gestão municipal atual – justifica a secretária.



Cabral, entretanto, acredita que a discussão é mais ampla, e compara a questão com o Carnaval caxiense, que, mesmo após 80 anos de existência, teve verba pública cortada em 2017.



– Estamos andando para trás. Até quando a gente vai ser província? – desabafa.



Tradição também em outros bares



No caso do Zanuzi, a ação da SMU foi motivada por uma denúncia de que o restaurante estaria utilizando espaço maior do que a lei permite: pelo menos 50% do passeio público deve estar livre e as mesas devem ocupar área fronteiriça ao estabelecimento. Num primeiro momento, a SMU havia afirmado que o Zanuzi não poderia colocar as mesas porque está localizado num quadrilátero central da cidade onde isso não é permitido. Na segunda-feira, a secretária Mirangela Rossi corrigiu a informação que tinha dado no sábado à reportagem e explicou que o Zanuzi pode entrar na permissão da ocupação de 50% do espaço, porém precisa de uma licença para tal.



A Maria da Toca é outro espaço tradicional de Caxias que sempre teve mesas na calçada. Mas, conforme o proprietário, Rudimar Zanotto, há muito cuidado para não obstruir a passagem de pedestres. Além disso, o bar ocupa um ¿dente¿ da calçada que faz parte do próprio imóvel, ou seja, tem permissão para colocar uma fileira de mesas externamente sem adentrar no passeio público.



– Tenho o bar há 34 anos e nunca tive problemas. Acho que se cada estabelecimento ocupar o seu espaço, não atrapalha ninguém – comenta ele.



O mesmo defende o proprietário do Bar Copacabana, outro endereço clássico da cidade em que pessoas se aglomeram na calçada.



– A solução seria cada bar colocar mesas somente na frente do seu estabelecimento e ficar responsável pela limpeza desse espaço. Se tirar a mesa da calçada, a rua fica mais deserta do que já é. Isso aqui de noite é terra de ninguém – opina Vanderlei Bulla, proprietário do Copacabana.