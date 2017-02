Mulher desaparece ao nadar em barragem, em Farroupilha

Perigo nas águas 05/02/2017 | 20h09 Atualizada em

Uma mulher de 31 anos, que não teve o nome confirmado, desapareceu na tarde deste domingo enquanto nadava numa barragem situada na divisa da Linha Julieta com o bairro Medianeira, em Farroupilha.



As informações iniciais são de que ela sabia nadar, mas pode ter passado mal na água, pois sofre de convulsão. Os bombeiros foram chamados por volta das 16h30min e efetuaram buscas no local, mas não localizaram a mulher. As buscas foram suspensas ao anoitecer e devem ser retomadas nesta segunda-feira.



Segundo os bombeiros, a barragem, que abastece a cidade, não é liberada para banho.