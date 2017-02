Funcionários da Visate organizam protesto que pode atrasar horários de ônibus na segunda, em Caxias

Passagem urbana 05/02/2017 | 16h18 Atualizada em

Usuários de ônibus devem ficar atentos a possíveis atrasos nos itinerários da manhã da segunda-feira em Caxias do Sul. Neste domingo, funcionários da Visate, empresa responsável pelo serviço de transporte urbano, se mobilizam para trancar a saída dos ônibus. A intenção é barrar o transporte a partir das 3h, impossibilitando que o coletivo passe nas casas dos colaboradores para que possam trabalhar durante a segunda.



Leia mais:

Tarifa de ônibus sem reajuste, em Caxias, segue linha de Daniel Guerra



O motivo do protesto é pelo decreto da prefeitura, que mantêm a passagem de ônibus a R$ 3,40, o que acarretaria no congelamento dos salários, segundo os servidores.



O Pioneiro tentou contato com a Visate neste domingo, que informou se manifestará somente na segunda-feira, além de desconhecer o protesto.



Quando o valor da passagem era discutido, a Visate sugeriu que passasse a R$ 4,25. Por meio da assessoria de imprensa, a empresa afirmou que o reajuste não decorre somente da inflação e que o cálculo é feito por meio de uma planilha chamada Geipot, instrumento previsto no contrato de concessão com a prefeitura. Assim, o valor da tarifa considera diversos fatores e é distribuído entre custos como o preço da rodagem da frota (25,58%), pessoal (55,19%), depreciação da frota (8,38%), entre outros.