Preso com arma roubada, criminoso é solto poucas horas depois, em Caxias

Poucas horas após ser preso em flagrante com uma arma roubada durante um assalto em dezembro, Jeferson Dias Cardoso, 23 anos, já está de volta às ruas de Caxias do Sul. A prisão ocorreu na manhã deste domingo, no Centro da cidade.

Segundo o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/ Serra), por volta das 8h, a Brigada Militar foi informada que ocupantes de um veículo Kadett de cor preta estariam efetuado disparos de arma de fogo na rua Venâncio Aires. PMs foram até o endereço, onde acabaram fazendo a abordagem e encontrando um revólver Cal. 38. Após consulta da arma foi constado que o revólver havia sido roubado de um vigilante durante um assalto a banco em 2016, no município de Planalto.

Cardoso que estava de posse da arma, já possuía antecedentes criminais. Ele chegou a ser encaminhado ao Presídio Regional, antiga Penitenciária Industrial de Caxias do Sul (Pics). Porém, já foi posto em liberdade pela Justiça.