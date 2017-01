Livraria quer ser referência para a cultura em Bento Gonçalves

Quixote das letras 06/01/2017 | 08h10 Atualizada em

Mesmo quem não leu a obra do espanhol Miguel de Cervantes sabe quem é Dom Quixote — ou, ao menos, tem uma ideia. Essa universalidade do personagem, criado há mais de quatro séculos, foi decisiva para seu nome ser escolhido pela bibliotecária Eunice Pigozzo e pelo livreiro Roberto Vargas para a livraria por eles inaugurada, em dezembro, no centro de Bento Gonçalves. Agora, a ideia é universalizar também o espaço, tornando-o ponto de referência para a cultura na cidade.



— Queremos ser um agregador das mais diversas manifestações culturais — explica Eunice, que tem experiência de 30 anos trabalhando em bibliotecas. — Estamos numa fase experimental, mas a ideia é ter pelo menos uma programação a cada semana.



O cronograma ainda está sendo construído, mas já estão agendadas diversas atividades, como oficinas, bate-papos sobre autores e pocket show de música francesa, entre outras. A temporada será aberta, hoje, com a exibição gratuita do filme O Lado Ruim da Paz, um curta-metragem de ficção produzido por um grupo de adolescentes bento-gonçalvenses.



Prestes a comemorar um mês de existência, no dia 9, a Dom Quixote Livraria e Cafeteria chama a atenção também pela decoração: o Cavaleiro Andante, claro, predomina, aparecendo numa pintura na entrada do espaço, em várias esculturas, em frases e, principalmente, em livros. Além das edições mais recentes para venda, há também uma prateleira com mais de 10 edições diferentes. Há ainda um Dom Quixote das Crianças, releitura do clássico feita por Monteiro Lobato — este no mezanino, espaço destinado principalmente "à galera e à galerinha".



A poesia se faz presente em quadros que remetem a Mario Quintana, Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade. É lembrando deste último, aliás, que Eunice resume a filosofia que pautou sua trajetória na biblioteca municipal e agora a guia na livraria:



— Não tem não leitor. Tem leitor que ainda não achou o livro certo, é preciso achar a chave.



Essa chave, ela acredita, passa pelas programações oferecidas, pelas delícias do café e, principalmente, pelo acervo, que além dos best-sellers do momento e de clássicos procura destacar as obras de autores gaúchos e regionais.



Um diferencial da Dom Quixote, situada na Rua 13 de Maio, 581, sala 103, no Centro Comercial 13 de Maio, é que ela abre também aos domingos, das 15h às 20h. Durante a semana, de segunda a sábado, o funcionamento é das 9h às 20h.



AGENDE-SE



JANEIRO

- Dia 6 (sexta), às 19h: exibição do curta-metragem O Lado Ruim da Paz. Entrada franca.



- Dias 18, 19 e 20, das 14h às 16h30min: oficina Uma História Puxa a Outra (e No Meio a Cultura Popular), com a contadora de histórias e acadêmica de Pedagogia Sandra Maria Zeni. Para crianças de 8 a 11 anos. Inscrição: R$ 50 pelos três dias (inclui lanche e material da oficina)



- Dia 20, às 19h: pocket show acústico com Milena Schäfer, de Garibaldi, com ênfase em artistas da música francesa, como Edith Piaff e Zaz. Entrada franca.



- Dia 24, às 19h: bate-papo sobre o escritor Stephen King, mediado pelo jornalista Rodrigo De Marco. Entrada franca.



- Dia 31, às 19h: livre debate sobre filosofia, mediado pelo acadêmico de Filosofia Anderson Triacca. Entrada franca.



FEVEREIRO

- Dia 7, às 19h: bate-papo sobre a saga Harry Potter, de J.R.Rowling, mediado pela booktuber Ket Strapazzon. Entrada franca.



- Dias 10 e 11, das 14h30min às 16h30min: oficina Uma História Puxa a Outra (e no meio, a Galinha Milú....), com a professora, contadora de história e escritora Giséle Weirich. Para crianças de 5 a 8 anos. Inscrição: R$ 30 (inclui a oficina + o livro Milu, a Galinha d'Angola)

