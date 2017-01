Escritores caxienses falam de seus planos para o novo ano

Literatura 03/01/2017 | 08h00 Atualizada em

Leitor que é leitor nunca está satisfeito: está sempre esperando por novos lançamentos. E como Caxias do Sul é pródiga quando se trata de talentos literários, fomos conferir com alguns de nossos escritores no que eles estão trabalhando e se têm livros previstos para o novo ano. O resultado mostra que tem muita novidade vindo aí, para pequenos e grandes leitores.



O jovem escritor Pedro Guerra, colunista do Almanaque, está escrevendo um novo livro nos moldes do sucesso Precisava de Você, que recebeu recentemente o troféu Açorianos na categoria Infanto-Juvenil. Ele adianta que a história também se passa em Porto Tempestade, a fictícia cidade do livro anterior, e o lançamento está marcado para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, pela sua nova editora, a Gutenberg.



— Mas vai ter mais coisa! Vou lançar meu site com textos de relacionamento, junto com a reformulação do meu canal; teremos mais edições do curso de criatividade, o Criativando; o Brigadeiraço se torna encontro mensal, sempre com um tema em pauta e convidados; e em março acontece o primeiro módulo do meu curso de marketing para escritores — revela.



Para as crianças, as opções incluem um novo livro de Elaine Pasquali Cavion, O Mestre dos Guarda-Chuvas, pela editora Paulus e ainda sem data, e outro de Alessandra Rech, previsto para o segundo semestre. Também chega por aqui Cara Caracol, de Helô Bacichette, que terá sessão de autógrafos em março — por enquanto, o livro foi lançado apenas em Porto Alegre. Para quem já é um pouco mais crescidinho, Helô pretende lançar, ainda no primeiro semestre, a novela juvenil Em Algum Lugar.



O jornalista e escritor Marcos Fernando Kirst, que também escreve semanalmente no Sete Dias, vai comemorar uma década de publicações de livros com o lançamento de sua 21ª obra autoral, que resgata os 70 anos de história da Rádio Caxias. Já o professor e escritor Paulo Ribeiro editará em papel o romance O Cabelo de Dalila, que foi lançado apenas em ebook, em 2014.



A vencedora do Açoriano e do Jabuti Natalia Borges Polesso — mais nova colunista do Pioneiro — não tem novos livros previstos, mas está cheia de planos literários:



— 2017 ainda é ano de trabalhar o Amora (livro pelo qual recebeu os prêmios citados), ele está rendendo muitos convites. E agora no verão tenho um projeto de literatura e cidade para rolar, mais intervenções — diz, acrescentando que não pode dar detalhes ainda, mas que elas ocorrerão em diversas cidades.



De Gaveta



Também devem vir por aí novidades da coleção De Gaveta, de livros artesanais na linha do movimento cartoneiro, produzidos numa parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Letras da UCS e a Associação de Renais Crônicos (Rim Viver).



— Estão previstos dois novos títulos sob minha curadoria: literatura erótica escrita por mulheres e um segundo resultante de nova edição do Concurso Antares de Literatura, a serem lançados em 2017 — revela Alessandra Rech, que já editou os dois primeiros volumes da coleção, lançados durante a Feira do Livro de Caxias, em outubro.