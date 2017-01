Confira as grandes estreias do cinema para o primeiro semestre

Na telona 04/01/2017 | 08h00 Atualizada em

Sempre que as férias se aproximam e o ano vira, renovam-se as expectativas sobre as novidades que chegarão aos cinemas. Em 2017, tem estreias previstas para todos os gostos, dos espectadores mais cults aos mais chegados num blockbuster — sem esquecer da criançada, claro.



Separamos alguns títulos que estão previstos para ocupar os cinemas no primeiro semestre de 2017, resta torcer para que todos cheguem às salas de Caxias do Sul:



Janeiro



Dia 5: o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, Eu, Daniel Blake, conta a dramática trajetória de um homem que precisa se afastar do trabalho por conta de problemas de saúde, mas esbarra na burocracia para conseguir acessar benefícios aos quais têm direito. A primeira semana de estreias do ano também reserva uma boa pedida para a garotada com a animação Moana — Um Mar de Aventuras. Na história, a menina Moana faz parte de uma família de navegadores e resolve sair em busca de seus ancestrais numa viagem em mar aberto.



Dia 12: chega às telonas o aguardado Assassin's Creed, versão cinematográfica para o popular game homônimo. O protagonista será vivido por Michael Fassbender. Já Eu Fico Loko deve agradar a gurizadinha que acompanha o youtuber Christian Figueiredo, já que o filme é inspirado na história dele.



Dia 19: depois de Whiplash — Em Busca da Perfeição, o diretor Damien Chazelle traz às telas o musical La La Land, com a dupla Emma Stone e Ryan Gosling no elenco. O romance musical sobre um casal tentando sobreviver às tentações de Hollywood está bem cotado ao Oscar, e tem sete indicações ao Globo de Ouro. A data também marca a estreia da refilmagem de um clássico do cinema nacional. Os Saltimbancos Trapalhões relembra o filme de 1981, protagonizado por Renato Aragão. Na história, o personagem Didi cria um novo espetáculo para tentar salvar o circo da decadência. Para os amantes de filmes de ação há ainda a chegada de XXX: Reativado. A terceira parte da história volta a ser protagonizada pelo herói da primeira, vivido pelo controverso Vin Diesel.



Dia 26: uma série de sucesso que promete ter desfecho em 2017 é Resident Evil, com a chegada de O Capítulo Final na última semana de janeiro. Desta vez, a valente Alice (Milla Jovovich) recruta velhos e novos amigos para salvar a raça humana. Para a molecada tem ainda a chegada das animações Monster Trucks e Max Steel na mesma semana.



Fevereiro



Filme de Scorcese, "Silêncio" chega no início de fevereiro com enredo que fala de padres jesuítas no Japão Foto: Imagem Filmes / Divulgação

Dia 2: o mestre Martin Scorsese volta à ativa com o drama Silêncio, candidato a abocanhar alguns prêmios nesta temporada. O longa narra a jornada de dois padres jesuítas no Japão. No elenco, Andrew Garfield e Liam Neeson. Outras estreias aguardadas da semana são protagonizadas por oscarizados, como Jackie — com Natalie Portman vivendo Jacqueline Kennedy dias após a morte do marido —, e A Qualquer Custo — com Jeff Bridges na pele de um delegado na cola de dois irmãos assaltantes. Há ainda um debate sobre machismo em racismo em plena Nasa com a comédia dramática Estrelas Além do Tempo; besteirol nacional com Tatá Werneck em TOC — Transtornada Obsessiva Compulsiva; e uns sustinhos básicos com Chamados, sequência que retrata mais um retorno da cabeluda do poço, Samara.



Dia 9: a principal estreia da semana é o romance erótico Cinquenta Tons Mais Escuros, sequência do badalado Cinquenta Tons de Cinza. A trama, adaptada da autora E. L. James, traz novos e conturbados jogos entre Anastasia e Christian Grey. A gurizada pode ficar em outra sala, e aproveitar a estreia de Lego Batman: O Filme, spin-off de Uma Aventura Lego.



Dia 16: ocupações, refugiados e embates culturais são alguns temas do longa Era o Hotel Cambridge, drama nacional com pitadas documentais que mostra a rotina de um grupo muito plural convivendo num velho prédio abandonado de São Paulo. Mas a estreia mais aguardada da semana é, sem dúvida, T2 Trainspotting. O longa de Danny Boyle mostra os personagens icônicos do filme Trainspotting (lançado pelo mesmo diretor em 1996) numa nova aventura envolvendo dinheiro e drogas 20 anos depois.



Dia 23: meninada de férias pode conferir a animação Bugigangue no Espaço, que narra a chegada de sete jovens alienígenas à Terra numa missão de paz. Outra boa pedida é filme de gângster A Lei da Noite, nova aposta do diretor e ator Ben Affleck, após o oscarizado Argo.



Março



Hugh Jackman volta a encarnar Wolverine em "Logan", que entra em cartaz no início de março Foto: Fox Film / Divulgação

Dia 2: a maior estreia da semana é Logan, com Hugh Jackman na pele de seu personagem mais célebre, Wolverine. Na história, o herói aceita o pedido do Professor Xavier para que proteja a jovem e poderosa Laura Kinney. Chega às telonas também a animação infantil A Bailarina, sobre uma uma sonhadora menina órfã que foge para Paris para se tornar uma grande bailarina.



Dia 9: depois do sucesso do remake de King Kong, dirigido por Peter Jackson em 2005, agora surge um novo produto derivado da história. É o longa Kong: A Ilha da Caveira, sobre um grupo de desbravadores que vai até a desconhecida ilha do Pacífico resgatar uma pessoa. A semana traz às telonas ainda o drama Antes que eu Vá, baseado no best-seller homônimo que acompanha a vida de uma adolescente revivendo o mesmo dia várias vezes.



Dia 16: termina nesse dia a espera para conferir a versão em live action da Disney para o clássico A Bela e a Fera. Além do visual incrível criado pelo diretor Bill Condon, o longa tem ainda Emma Watson na pele da protagonista feminina.



Dia 23: versão cinematográfica para a série de sucesso nos anos 1990, Power Rangers traz a jornada de cinco adolescentes errantes que precisam unir forças para salvar o planeta de um ataque alienígena. Outra estreia da semana é a ficção científica Life, sobre um grupo de astronautas que descobre sinais de vida inteligente em Marte. No elenco, Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds.



Dia 30: março reserva ainda o novo longa do diretor cult Jim Jarmusch. Paterson é sobre um pacato motorista de ônibus que também é um poeta.



Abril



Dia 9: Fala Sério, Mãe! traz dois ingredientes que dificilmente podem dar errado: a estrela teen Larissa Manoela numa trama escrita pela best-seller Thalita Rebouças. As telonas também recebem os bichinhos azuis mais queridos do universo pop no longa Os Smurfs e a Vila Perdida.



Dia 13: Além do oitavo título da série Velozes & Furiosos, a data promete a estreia do nacional O Filme da Minha Vida (dirigido por Selton Mello e filmado em cidades da Serra como Garibaldi e Monte Belo do Sul).



Filmado na região, "O Filme da Minha Vida" chega aos cinemas em meados de abril Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Dia 20: Matthew McConaughey está quase irreconhecível como homem em busca de metais preciosos na Indonésia no suspense Ouro e Cobiça.



Dia 27: o mês termina com a aguardada estreia de Guardiões da Galáxia Vol. 2, com a volta dos heróis da Marvel.



Maio



Dia 4: com grande elenco que inclui nomes como Antonio Fagundes, Vincent Cassel e Jesuíta Barbosa, e sob a direção de Cacá Diegues, o longa O Grande Circo Místico mostra o romance entre um aristocrata e uma acrobata.



Dia 11: The Circle é baseado num best-seller homônimo sobre poderosa empresa do ramo digital. Quando uma jovem é contratada para trabalhar lá acaba descobrindo que seu papel no emprego é muito diferente do que imaginava. No elenco, Tom Hanks e Emma Watson.



Dia 18: Guy Ritchie dirige Rei Arthur — A Lenda da Espada, sobre a épica história do primeiro contato do jovem Arthur com a Excalibur.



No finalzinho de maio, os fãs da franquia "Piratas do Caribe" poderão conferir "A Vingança de Salazar" Foto: Disney / Divulgação

Dia 25: Jack Sparrow enfrenta uma nova aventura em Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar. O vilão da vez é vivido por Javier Bardem.



Junho



Dia 1º: uma das estreias mais aguardadas do ano, Mulher-Maravilha mostra a trajetória da guerreira Diana Prince (Gal Gadot) até se tornar a heroína que poderá salvar a Terra de um terrível conflito.



Dia 8: o desfecho da série Divergente chega com o longa Ascendente, no qual Tris e Quatro são postos à prova mais uma vez.





Dia 15: o hit televisivo Baywatch (por aqui batizado de SOS Malibu) ganha versão para as telonas com os musculosos Dwayne Johnson e Zac Efron no elenco. Outra série de sucesso, porém do mundo literário, mostra mais um filme em junho: Diário De Um Banana 4.



Dia 22: o finalzinho do semestre tem uma grande estreia para quem curte ação, Transformers: O Quinto Cavaleiro.



Dia 29: Meu Malvado Favorito 3 é o último grande blockbuster de junho, numa nova aventura de Gru, com as irmãs Agnes, Edith e Margo e ao lado dos divertidos minions.