2017 terá mais feriados prolongados do que 2016. Programe-se!

Se você é daqueles que não precisam de muitos motivos para fazer as malas e pegar a estrada (ou o avião), 2017 pode ser o seu ano: afinal, o calendário aponta nada menos do que 10 possibilidades de feriados prolongados, daqueles em que a folga cai na sexta, segunda, quinta ou terça-feira. Uma notícia e tanto para os apaixonados por viagens, ainda mais depois de um segundo semestre de 2016 em que a maioria dos principais feriados caiu em quarta-feira ou domingo.



Uma folga extra sempre é bem-vinda, uma oportunidade para sair da rotina e relaxar, recuperar as energias. Entretanto, em tempos de instabilidade econômica, é fundamental programar-se para aproveitá-las sem que o resultado seja um rombo no orçamento.



— Férias e viagens são parte do investimento no aspecto emocional e social, necessário para equilibrar, motivar e dar um "gás". Mas só é válido se houve planejamento e a pessoa não vai contrair dívidas para viajar — aponta a psicanalista e consultora em educação financeira Márcia Tolotti.



Ela acrescenta que apenas quem é imaturo financeiramente viaja sem planejamento: improviso não combina com economia, portanto, planejar é necessário, sempre. Esse planejamento, ensina, inclui reserva para o ano, pagamentos e gastos com as férias.



— O que pode ser revisto é o tipo de viagem, mas nada substitui as férias — salienta.



Seja para quem pretende aproveitar bem os feriados prolongados que o ano tem pela frente ou já se preparar para as próximas férias, a consultora aconselha procurar ofertas, mudar destinos se necessário e, muito importante, reservar ao longo do ano. Quanto antes começar a pensar nelas, melhor.



— Quando começar o planejamento para as férias de 2018? Em fevereiro de 2017 — sugere Márcia.



Para quem imagina que essa antecedência é exagerada, a consultora lembra:



— Nada mais divertido que ter boas experiências sem dívidas.



Os feriadões



:: 28/2, terça-feira: Carnaval (não é feriado nacional, mas a maioria das empresas costuma tratar como feriado)

:: 14/4, sexta-feira: Sexta-Feira Santa

:: 21/4, sexta-feira: Tiradentes

:: 1º/5, segunda-feira: Dia do Trabalho

:: 26/6, sexta-feira: Nossa Senhora de Caravaggio (feriado municipal)

:: 15/6, quinta-feira: Corpus Christi

:: 7/9, quinta-feira: Independência do Brasil

:: 12/10, quinta-feira: Nossa Senhora Aparecida

:: 2/11, quinta-feira: Dia de Finados

:: 25/12, segunda-feira: Natal



Dica extra

Antes de se decidir onde passar os feriados, pesquise bem. Acesse as informações nos sites dos destinos turísticos, como www.turismobento.com.br ou www.turismogaribaldi.com.br.



Reserva antecipada garante melhores preços



Pacotes de viagens para feriados costumam ter um número limitado de lugares, e quem compra primeiro garante os melhores preços. Segundo Cedenir Saraiva, da Caxiastur, em geral há cerca de 20 lugares com esses preços mais em conta.



Por isso, ele aconselha:



— Quem já sabe que a empresa vai fazer feriadão, reserve o quanto antes.



E engana-se quem acredita que feriados, mesmo os prolongados, prestam-se apenas a viagens curtas.



— Há várias opções, tanto de viagens aéreas como rodoviárias. Para o Carnaval, tem Rio de Janeiro e cruzeiros na costa brasileira, por exemplo. Para a Páscoa, Rio, Buenos Aires, Montevidéu, cidades históricas de Minas Gerais, várias águas termais — enumera Saraiva.



Opções semelhantes e outras, que vão de Bonito (MS) a Santiago do Chile, também já estão disponíveis para datas como 1º de maio e Corpus Christi, esse em junho. Sobre os preços, eles variam, dependendo do destino e da data. Um pacote de quatro dias / três noites para as cidades históricas de Minas Gerais na Páscoa, por exemplo, custa a partir de 10x de R$ 149 por pessoa.



Região apresenta ótimas opçõesViajar não significa, necessariamente, ir para longe — ainda mais para quem mora na Serra Gaúcha, um dos destinos mais procurados pelos turistas brasileiros. E essa é a dica da turismóloga Ivane Fávero, ex-secretária de Turismo de Garibaldi e que lançou recentemente o blog Viajante Maduro.



— Fazer turismo na própria região em que se reside pode parecer estranho num primeiro momento, mas, se pensarmos que mais de 6 milhões de turistas visitam a sua região e que, provavelmente, você não conhece a diversificada oferta turística local, talvez passe a pensar de outra forma — salienta.



Ivane destaca a riqueza de opções oferecida pela região, tanto em termos de belezas naturais quanto culturais. No último ano, conta, ela e o marido optaram por passar a semana de férias de verão por aqui mesmo:



— Procuramos diferentes destinos da Serra Gaúcha, que estão descritos no meu blog. Optamos por um roteiro romântico, que privilegiasse boas hospedagens, passamos por Guaporé, Vila Flores, Cambará do Sul, Praia Grande (esta em SC) e São Francisco de Paula. Digo que foi uma experiência valorosa. Se gastamos um pouco mais em hospedagem, economizamos em deslocamentos e otimizamos o tempo.



Outro roteiro não muito convencional que ela sugere é o que chama de "destino Gs": uma combinação de Gramado, Garibaldi e Guaporé, unindo os sabores do chocolate do primeiro, o glamour do espumante do segundo e a sofisticação das joias e lingeries do terceiro. O enoturismo é outra possibilidade, lembra, citando o Vale dos Vinhedos (Bento, Garibaldi e Monte Belo do Sul), a Rota dos Espumantes (Garibaldi), a Rota Cantinas Históricas (Bento Gonçalves), a dos Vinhos de Montanha (Pinto Bandeira) e a dos Altos dos Montes (Flores da Cunha), e lembrando que, além da visita às vinícolas, vale ficar atento aos ótimos restaurantes desses locais.



E não para por aí:



— Se tiver filhos, o ideal seria optar pelas ofertas de turismo rural, como os Caminhos de Pedra (Bento) ou a Estrada do Sabor (Garibaldi), compondo com parques de turismo aventura, como o Gasper (Bento) ou o Cia Aventura/Eco Parque (Nova Roma do Sul), onde as energias são, ao mesmo tempo, esgotadas e renovadas — sugere, lembrando que o ideal é agendar todas as visitas com antecedência, reservando primeiro os locais de hospedagem e, depois, aqueles que se pretende visitar.