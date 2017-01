Aprenda a fazer seis receitas de máscaras para pele com ingredientes caseiros

Beleza 07/01/2017 | 06h30 Atualizada em

Você já pensou que o segredo para uma pele saudável e hidratada pode estar na sua cozinha? Vários alimentos que você consome no dia a dia podem se transformar em máscaras e trazer benefícios extras para corpo e rosto. A cosmetóloga Lucienne Souza destaca que um dos benefícios das receitas caseiras é não levar conservantes ou componentes químicos — ou seja, você estará fazendo uso de produtos mais naturais. Vale lembrar que limpar e hidratar a cútis é essencial para mantê-la jovem, mesmo com o uso frequente de máscaras hidratantes, como explica a biomédica esteta Natalie Lucasech:



— Lavar com água fria, sabonete adequado ao seu tipo de pele e usar um tônico com PH neutro são cuidados básicos.Quer se aventurar nas misturas caseiras? Reunimos receitas das duas especialistas, Lucienne e Natalie, para você testar e, de quebra, economizar nos gastos com beleza.



Hidratante de erva-doce

Foto: Reprodução / Reprodução

Ingredientes

:: 1 xícara de iogurte natural

:: 1 colher (chá) de sementes de erva-doce

:: 1 colher (sopa) de folhas esmagadas de erva-doce



Preparo

:: Misture todos os ingredientes e aplique homogeneamente o creme em todo o rosto.

:: Deixe-o descansar por 20 minutos e retire- o com água morna



Indicação

:: Segundo a biomédica Natalia Lucasech, essa máscara contra as rugas para dar mais vitalidade à pele.

Hidratante de mamão

Foto: stock.xchng / Divulgação

Ingredientes

:: 1 mamão papaia meio verdinho

:: 3 colheres (sopa) de mel



Preparo

:: Tire a casca e as sementes do mamão, aqueça levemente o mel e bata tudo no liquidificador.

:: Aplique no rosto o hidratante ainda morno, deixe agir por 20 minutos e depois retire com água fria



Indicação

:: O mamão papaia contém papaína, uma enzima com atividade queratolítica _ ou seja, que retira as células velhas, " afinando" a pele.

:: O creme age como um renovador celular, deixando a pele mais macia e naturalmente super hidratada reprodução.

Máscara de chocolate

Foto: Stock Photos / Stock Photos

Ingredientes

:: Manteiga derretida o quanto baste para espalhar pelo rosto)

:: 1 barra de chocolate



Preparo

:: Derreta os dois ingredientes e misture, deixando a consistência leve para espalhar facilmente sobre o rosto.

:: Deixe agir por 15 minutos e lave com água morna



Indicação

:: O chocolate e a manteiga são dois ingredientes bastante hidratantes, que vão devolver a oleosidade natural da pele, destaca Lucienne, que indica o uso sempre que sentir o rosto muito ressecado.



Esfoliante de granola

Foto: R. Almeida S / Divulgação

Ingredientes

:: 1 xícara ( chá) de granola

:: 1 xícara ( chá) de água bem quente



Preparo

:: Misture os dois ingredientes e espere até ficar morno.

:: Enquanto isso, umedeça a pele do pescoço e rosto com qualquer hidratante de uso diário.

:: Em seguida, aplique a mistura dando batidinhas na pele, seguidas de movimentos circulares.



Indicação

:: Lucienne indica a receita para deixar a pele com aspecto renovado:



— Após enxaguar, você vê imediatamente o resultado. Esfolia a pele e tem a ação em conjunto do creme, com maior capacidade de absorção da hidratação.



Hidratante vegetal

Foto: Stock.xchng / Divulgação

Ingredientes



:: 100g de manteiga de karité

:: 100g de óleo de coco

:: 100g de manteiga de cacau

:: 100ml de óleo de amêndoas

Preparo

:: Junte os ingredientes em um recipiente, de preferência de vidro.

:: Derreta tudo em banho-maria até ficar uma mistura homogênea.

:: Coloque na geladeira por cerca de cinco horas ou até endurecer.

:: Bata a mistura com a batedeira.

Indicação

:: Natalie destaca que a mistura é ideal para peles secas:



— Além do cheiro superagradável, é extremamente hidratante.

Esfoliante de linhaça e mel

Foto: Divulgação / Divulgação

Ingredientes



:: 1 xícara de chá de mel

:: 1/ 2 xícara de água morna

:: 25g de linhaça