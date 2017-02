São Vendelino terá nova eleição para prefeito no dia 12 de março

Eleições 06/02/2017 | 14h34 Atualizada em

O município de São Vendelino passará por novas eleições municipais no dia 12 de março, e dois candidatos devem disputar o comando da prefeitura. Régis Fritzen (PMDB), o mais votado no pleito do ano passado, teve a candidatura indeferida por estar com os direitos políticos suspensos por três anos a contar de dezembro de 2015, daí a necessidade de uma nova votação.



O prazo para registro de candidaturas termina nesta segunda-feira, e a tendência é que apenas Caren Isabel Schneider Dalcin (PMDB) e Evandro Luis Schneider (PTB) concorram ao cargo. Até a sexta-feira, o cartório eleitoral de Feliz, responsável pelo pleito em São Vendelino, não havia recebido nenhum registro.



O PMDB aclamou Caren e o vice Jair Fernando Baumgratz em convenção na noite de sexta. A candidata a prefeita já foi vereadora e atuou como secretária de Governo. Baumgratz foi o primeiro prefeito de São Vendelino, em 1989, e também foi vice-prefeito em 1997.



Preocupado com o aumento no número de eleitores para essa nova eleição — o cartório confirma o crescimento, mas não soube informar qual o eleitorado atualizado —, o presidente municipal do PMDB, Carlos Augusto Lagemann, diz que a sigla trabalha na montagem de equipe, estratégia e material:



— Como é uma eleição só para prefeito, vai ser um pouco menos trabalhosa. Antes, com os candidatos a vereador, era muito mais amplo.



Pelo PTB, o candidato Evandro Luis Schneider terá como vice Margarete Maria Kurmann Gosenheimer, também do PTB. Ela foi a vereadora mais votada na eleição de outubro. Schneider concorreu a prefeito em 2016. Não há formação de coligação para a candidatura, mas a dupla conta com o apoio do PSDB, PDT, PSL, SD e PP.



— É muito trabalhoso e estressante, porque já é difícil eleição a cada dois anos. Isso inviabiliza muita coisa — reclama a presidente do PTB, Marli Lourdes Oppermann Weissheimer.



Campanha



A campanha começa amanhã e termina no dia 11 de março, véspera da eleição. Serão permitidos comícios, carreatas, passeatas, distribuição de panfletos, exceto propaganda em rádio e TV. A eleição ocorre no dia 12 de março, das 8h às 17h. A votação é obrigatória, e quem não votar terá que justificar a ausência.No pleito de outubro de 2016, o eleitorado apto era de 1.957 pessoas. A abstenção foi de 65, equivalente a 3.32%. São Vendelino tem sete seções eleitorais.