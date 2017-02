Deputado Vinicius Ribeiro, que coordenou campanha de Néspolo, visita Guerra e se coloca à disposição

Mirante 06/02/2017 | 08h30 Atualizada em

Na série de visitas que políticos têm feito ao prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra (PRB) – e que integram as relações de convivência e de trabalho pela cidade, independentemente de partido –, merece registro o encontro do deputado estadual Vinicius Ribeiro (PDT), na sexta-feira.



O deputado falou de suas ações na Assembleia em prol do município e colocou o gabinete à disposição. A aproximação chama atenção pelo fato de Vinicius ter sido o coordenador da campanha do candidato governista, Edson Néspolo (PDT), e pela disputa pesada ocorrida no segundo turno.



Vinicius diz que quer ajudar a administração a olhar para a frente e também intermediar junto ao governo do RS os repasses financeiros ao município, principalmente na saúde. Ele fala em atuação integrada com a prefeitura de Caxias do Sul.



Nos bastidores, há comentários de que Vinicius deve deixar o PDT. Ele diz, porém, que seguirá no partido e quer concorrer novamente a deputado estadual em 2018. Nesta segunda-feira, haverá reunião-almoço com a Executiva do PDT em Caxias. Vinicius diz que fará prestação de contas do trabalho na Assembleia.