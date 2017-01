Prefeitura de Caxias estuda terceirizar administração da UPA Zona Norte

Saúde 02/01/2017 | 11h50 Atualizada em

O governo Daniel Guerra (PRB) estuda a possibilidade de adotar o modelo de terceirização para a contratação do quadro técnico para atender na UPA Zona Norte, em Caxias do Sul. Após a primeira reunião de secretariado, o novo prefeit, que tomou posse neste domingo, visitou a unidade de saúde na manhã desta segunda-feira.

Em um breve pronunciamento, Guerra disse que a cidade precisa da unidade para atender a população e pediu que o secretário da Saúde entregue um estudo de viabilidade e com as medidas que serão tomadas para colocar em funcionamento a UPA.



— Com esse gesto a saúde vai ser humanizada. Quero voltar em poucos meses para inaugurar esse equipamento. O único desejo da administração é que esse equipamento funcione — disse o prefeito.

O secretário da Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho, afirmou que já tem um diagnóstico das necessidades, porém prefere não dar previsão de tempo para o funcionamento da UPA.

— Não há nada mais prioritário que a abertura dessa UPA — ressaltou.

Questionado sobre o modelo de gestão da UPA, Darcy Ribeiro afirmou que existem alternativas de terceirização já instaladas em outras cidades do Rio Grande do Sul com resultados favoráveis para a população.

— Estamos avaliando esse tipo de alternativa (terceirização). Talvez seja uma alternativa mais razoável a curto prazo, mas precisa definitivamente ser comparada com o custo da contratação de recursos humanos próprios para o preenchimento das necessidades. Essas são as alternativas que estamos pensando, com recursos próprios ou terceirização com empresas e instituições que já tenham conhecimento e experiência na área — revela o secretário.

Durante a visita das instalações, Daniel Guerra ficou sabendo de irregularidades, inclusive judiciais, que podem atrasar ainda mais a abertura da UPA. O prefeito pediu que o secretário de Planejamento, Fernando Mondadori e o Procurador-Geral do município, Leonardo da Rocha de Souza, tomem conhecimento das pendências para resolver o problema.

— Agora acabamos tendo essa surpresa não positiva de procedimentos que deverão ser resolvidos. Ainda precisamos do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) que foi protocolado somente em dezembro — criticou Guerra.

Ao confessar que está ansioso com a abertura da UPA, o prefeito disse que pretende anunciar o prazo de abertura da unidade de saúde assim que receber o estudo solicitado ao secretário de Saúde.