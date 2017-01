No primeiro dia de governo, Guerra reúne secretários e visita a UPA Zona Norte em Caxias

Novo governo 02/01/2017 | 10h07 Atualizada em

Em reunião fechada, o prefeito de Caxias do Sul Daniel Guerra (PRB) reuniu os secretários, na manhã desta segunda-feira, para repassar os primeiras orientações de governo. A reunião começou às 7h30min. Também participaram do encontro os vereadores Chico Guerra e Elizandro Fiúza, ambos do PRB.

Os três primeiros secretários a chegarem foram Patrícia Rasia, titular do Meio Ambiente, Tatiane Zambelli, da Habitação, e Fernando Mondadori, novo secretário de Planejamento. O vice-prefeito, Ricardo Fabris de Abreu, só chegou às 8h45min e não participou da reunião.



O primeiro encontro dos líderes contou ainda com a presença de Frei Jaime Bettega, que deu uma benção aos integrantes do primeiro escalão a pedido do prefeito Guerra.



— Trouxe uma palavra de espiritualidade para que a melhor energia possa perpassar todo o período da nova administração — disse ele, que atendeu a solicitação dos últimos quatro prefeitos.



Ao final do encontro, o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Cristiano de Abreu Soares, garantiu a liberação do segundo corredor de ônibus até sexta-feira e algumas conversões à direita até o final de janeiro.



— Quero ainda ouvir os técnicos da secretaria sobre a liberação dos corredores das conversões. Precisamos de mais tempo para avaliar quais cruzamentos serão liberados.



Após a reunião de secretariado, Guerra visitou a UPA da Zona Norte.