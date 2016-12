Ex-secretário de Segurança de Yeda Crusius vai integrar governo Daniel Guerra, em Caxias do Sul

Mirante 23/12/2016 | 21h10 Atualizada em

O ex-secretário estadual de Segurança no governo Yeda Crusius, José Francisco Mallmann (PRB), 67 anos, foi confirmado na tarde desta sexta-feira como secretário de Segurança Pública e Proteção Social do prefeito eleito Daniel Guerra. Mallmann é o nome mais badalado dos 11 titulares de pastas do primeiro escalão anunciado até o momento.



O delegado aposentado da Polícia Federal (PF) assume uma das áreas prioritárias do governo Guerra e tem na bagagem a experiência de ter comandado as superintendências da PF do Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Roraima. Atualmente estava advogando.



Mallmann considera o convite de Guerra como a ¿grande oportunidade para conhecer a segurança pública onde as pessoas vivem, na cidade¿. Entre as primeiras medidas estão um diagnóstico da situação da Secretaria, conhecer as incidências criminais da cidade e trabalhar com planejamento estratégico.



— É no município onde as pessoas pagam os seus tributos e que fazem a máquina pública funcionar e a sociedade exige a contrapartida à altura. Também quero viver essa experiência. O prefeito eleito Daniel Guerra está me dando essa grande oportunidade de fechar o ciclo na área de segurança pública.



Mallmann diz que irá implementar o plano de metas anual com informações operacionais, administrativas e institucionais e metas de curto (90 dias), médio (até 180 dias) e longo prazo (acima de 180 dias). Ainda quer trabalhar com o plano anual de reavaliação com o diagnóstico das necessidades da pasta, como o aumento gradual de equipamentos baseado em critérios técnicos.



— Essa é a minha base de trabalho. O prefeito estabeleceu 10 diretrizes e vamos seguir a risca. Uma delas é o fortalecimento da Guarda Municipal. Já sei que a Guarda Municipal é muito atuante. Depois vou dar o meu estilo de trabalho — diz.