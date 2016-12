Mais três nomes do primeiro escalão do prefeito eleito Daniel Guerra são anunciados

Mirante 23/12/2016 | 21h20 Atualizada em

Dos 25 cargos do primeiro escalão, o prefeito eleito Daniel Guerra (PRB) anunciou 11 até a antevéspera do Natal. Os últimos três foram divulgados na tarde de sexta-feira. José Francisco Mallmann, Leandro Pavan e Gerson Panarotto vão ocupar as pastas da Segurança Pública e Proteção Social; Obras e Serviços Públicos; e Samae, respectivamente.



Mallmann, 67 anos, assume uma das áreas prioritárias do governo de Guerra. O futuro secretário da Segurança tem na bagagem a experiência de ter comandado a superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Sul e de ter sido secretário estadual de Segurança Pública do governo de Yeda Crusius. Atualmente, estava advogando.



Ele considera o convite de Guerra como a ¿grande oportunidade para conhecer a segurança pública onde as pessoas vivem¿. As primeiras medidas de Mallmann serão um diagnóstico da situação da secretaria, vai conhecer as incidências criminais da cidade, além de trabalhar com planejamento estratégico.



– Quero viver essa experiência. O prefeito eleito Daniel Guerra está me dando essa grande oportunidade de fechar o ciclo na área de segurança pública.



Na Secretaria de Obras, o nome anunciado é de Leandro Pavan, 39 anos. Ele não tem filiação partidária. Engenheiro Mecânico pela UCS, possui mestrado e doutorado na área pela UFRGS. Leandro acumula passagens por empresas como Marcopolo e Bepo.



Sem nenhuma experiência na política, Pavan diz que pretende gerir o dinheiro público com muita responsabilidade. Ele diz que a bagagem de 20 anos na iniciativa privada vai possibilitar dar agilidade nas ações da pasta.



– Vamos cortar custos ao máximo até arrumar bem a casa. Vamos fazer somente o necessário – complementa.



Com 25 anos de atividades no Samae, Panarotto, 51 anos, vai assumir o cargo de diretor-presidente de forma provisória. Mesmo assim, ele tem na ponta da língua o que pretende priorizar durante o período em que estiver à frente da autarquia.



– A gente pode se dedicar em planejamento, gestão, em melhorias de qualidade e reorganização interna do Samae, buscando reduzir despesa e aumentar a receita para conseguir benefício para a população em relação à tarifa de água e esgoto.



Panarotto é formado em Engenharia Civil pela UFRGS e teve passagens por diversas diretorias como Divisão de Água, Divisão de Recursos Hídricos e Divisão de Planejamento Integrado.



A assessoria de Guerra trata Panarotto como interino. O nome pretendido está se desvinculando de atividade profissional ou estudo.



Outro nome anunciado é de Tibiriça Maineri que comandará a Coordenadoria de Acessibilidade. Ele integra o pequeno grupo daqueles integrantes do governo de Daniel Guerra que possui filiação partidária. Tibiriça é do PRB e concorreu à vereador na eleição passada. Como é surdo, tentou a inédita situação de uma vaga no Legislativo, mas agora terá a chance de ocupar uma função pública no Executivo.