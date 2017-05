Tarifa de ônibus em Caxias não aumenta nesta sexta, diz Visate 

Transporte coletivo 04/05/2017 | 13h24 Atualizada em

A Visate confirmou no fim da manhã desta quinta-feira que a tarifa do transporte coletivo não será reajustada nesta sexta-feira. A concessionária voltou atrás após orientação do Tribunal de Justiça do Estado (TJ). As informações são da Gaúcha Serra.



Na quarta-feira, a empresa apresentou à Justiça a proposta de aumento para R$ 3,70 e disse que o valor entraria em vigor a partir da meia-noite de quinta para sexta. Inicialmente a Visate disse que a data havia sido determinada pela desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, da 2ª Câmara Cível do TJ. Conforme a assessoria da magistrada, no entanto, não houve nenhum despacho autorizando a nova tarifa ou fixando data para ela entrar em vigor.



Para que a nova tarifa passe a valer, é necessário uma manifestação da prefeitura após a apresentação da proposta por parte da Visate. Com os pareceres das duas partes em mãos, a Justiça vai avaliar se o cálculo é correto e, então, decidir se autoriza ou não o aumento.



Ainda segundo a assessoria, a proposta de tarifa deve ser apresentada à primeira instância, e não ao Tribunal de Justiça, como ocorreu. Além disso, a liminar determinava apenas o recálculo da tarifa e não aplicação imediata do novo valor. No despacho, a desembargadora concede "em parte a tutela antecipada para autorizar o aumento parcial da tarifa em valor a ser apurado".



Em um novo despacho previsto para esta quinta-feira, a magistrada deve divulgar as diretrizes para o andamento do processo. A intenção é esclarecer os trâmites a serem realizados. A prefeitura de Caxias já dizia que não haveria aumento na sexta justamente porque ainda não começou a correr o prazo para o recurso na ação.