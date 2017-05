Prefeitura de Caxias irá recorrer de decisão que aumenta passagem do transporte coletivo urbano para R$ 3,70

Polêmica 04/05/2017 | 09h50 Atualizada em

A prefeitura de Caxias do Sul emitiu uma nota onde garante que vai manter a tarifa do transporte coletivo urbano em R$ 3,40. Caso a decisão do reajuste de R$ 3,70 seja mantida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ), a prefeitura irá recorrer.



Ainda conforme a nota, a notificação eletrônica sobre a decisão chegou à prefeitura na terça-feira e tem 10 dias para ser efetivada. Após isso, começam a contar os prazos cabíveis para recurso. A partir daí, o município tem 30 dias para recorrer.



No recurso que encaminhará ao colegiado da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ) do RS, a partir dos apontamentos da desembargadora, o município também apresentará seus cálculos em relação à tarifa.