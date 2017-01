Uber passa a cobrar taxa extra de R$ 0,75 por viagem no Brasil

Transporte 06/01/2017 | 16h59 Atualizada em

O aplicativo Uber passou a cobrar desde a última quinta-feira uma taxa extra fixa de R$ 0,75 por corrida. Em nota divulgada aos motoristas parceiros e aos usuários do serviço, a empresa informou que a cobrança "ajudará a apoiar iniciativas de segurança para motoristas parceiros e usuários, além de outros custos operacionais". O texto também afirma que a medida visa "manter o crescimento saudável da plataforma no Brasil". O valor será pago pelos passageiros.

Atualmente, a empresa recebe entre 20% e 25% do valor de cada corrida. O restante é pago ao motorista. Até agora, o preço mínimo de uma viagem pelo aplicativo era de R$ 6, em Caxias do Sul. Agora, com a nova taxa, passará a ser de R$ 6,75. Além disso, a tarifa do UberX, categoria mais barata do serviço, tem preço base de R$ 2 e cobra R$ 1,20 por quilômetro rodado, acrescido de R$ 0,15 por minuto de viagem.

No mês de dezembro, o Uber também adotou a tarifa dinâmica em Caxias do Sul. O preço é aplicado quando a demanda por viagens aumenta, como, por exemplo, nas sextas-feiras e sábados à noite. Desta forma, em momentos que a procura esteja mais elevada, o valor da viagem pode dobrar ou triplicar, em comparação com o preço normal. O usuário pode saber se o preço dinâmico está ativo no momento em que acessa o aplicativo.

No Brasil, o Uber opera atualmente em 39 cidades, com um total de 8,7 milhões de usuários ativos. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre (desde 2015) e Caxias do Sul (desde outubro passado) contam com o serviço.