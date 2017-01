Servidores protestam contra retirada de plano de saúde para dependentes e prefeito de Flores da Cunha volta atrás

Polêmica 18/01/2017 | 20h11 Atualizada em

Pressionado, o prefeito de Flores da Cunha, Lídio Scortegagna (PMDB), pediu a devolução do projeto de lei que previa a retirada do plano de saúde para dependentes de servidores municipais ativos e aposentados. A proposta polêmica estava na pauta da sessão extraordinária, ontem, na Câmara de Vereadores. Atualmente, a prefeitura paga 50% do plano de saúde para 1.401 pessoas (495 servidores ativos, 195 aposentados e 711 dependentes). O gasto é de R$ 1,9 milhão por ano.



Os servidores lotaram o plenário do Legislativo exigindo a manutenção do benefício. Um pano preto com a frase ¿O funcionalismo público está doente! Queremos um bom plano de saúde!¿ foi estendido dentro do plenário.



Scortegagna explica que a retirada do benefício é devido a situação econômica do município e diz que o projeto foi discutido com parte dos sindicato dos servidores.



– Nenhum município tem isso na região. Não temos mais como aportar esse valor. Percebemos que não foi bem explicada à proposta ­– diz.



A administração vai discutir uma nova proposta com os servidores do município na expectativa de reduzir os custos com o plano de saúde.



– Já ouvimos algumas opiniões e vamos reconstruir uma proposta com todos os servidores. Uma alternativa é abrir uma licitação para reduzir os valores. O momento exige criatividade e não queremos prejudicar ninguém – alerta.



Na mesma sessão, os vereadores aprovaram o reajuste 6,29% para os servidores municipais, retroativo a dezembro. O funcionalismo florense também recebe um aumento de 1,5% por ano.