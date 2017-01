Contrato prevê que Codeca, de Caxias, poderá utilizar mais de oito mil copos por dia

Gastos públicos 18/01/2017 | 14h16 Atualizada em

A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) firmou um contrato para compra de copos plásticos descartáveis em polipropileno (brancos) no valor de R$ 86,7 mil. O contrato é para 12 meses. Isso representa três milhões de copos que podem ser comprados entre 11 de janeiro deste ano até 11 de janeiro de 2018.

O contrato foi homologado neste ano pela nova direção da companhia, mas o edital foi feito no final de 2016, quando a gestão era do governo Alceu Barbosa Velho.

A Codeca é responsável pela coleta do lixo e varrição na cidade, além de serviços de pavimentação. A empresa é de economia mista, mas é uma autarquia do município. A contratação foi publicada na terça-feira no Diário Oficial do município. As informações são da Gaúcha Serra.



O contrato, firmado após licitação, prevê a aquisição parcelada de 30 mil tiras de copos ao custo de R$ 2,89 cada. Uma tira tem 100 copos, de 150 ml cada.

Se todo o material for adquirido no período de 12 meses, seriam 8.219 copos por dia. Conforme atualização de dezembro no Portal da Transparência, a Codeca tem 1.285 funcionários, contadas todas as áreas de atuação. Se contabilizados apenas os funcionários, a média de consumo seria de seis copos por dia por pessoa.

Por meio de nota, a Codeca informou que o contrato não obriga a aquisição de todo o material licitado. Ainda conforme a nota, também é feita a distribuição de água durante projetos sociais desenvolvidos pela companhia, como o Caminhos do Lixo, com uma média de 1,8 mil pessoas por mês, além da participação programada em eventos externos. Por fim, a Codeca afirma está implementando a revisão e controle dos serviços de materiais de expediente.

A companhia ainda não tem a estimativa do total de copos consumidos no ano passado.