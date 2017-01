Frei Jaime Bettega 25/01/2017 | 08h36 Atualizada em

Começando serenamente essa nova jornada... Cada um é capaz de muito, é só não desperdiçar energias e não perder tempo com desencontros... A vida precisa seguir o curso, superando os obstáculos... Vamos lá!



"Se tudo fosse como eu quisesse, você estaria aqui agora."



A vida é feita também de distâncias. Nem sempre há uma nítida compreensão quanto à necessidade, por motivos diversos, de ficar longe fisicamente. Em outras épocas, os meios de comunicação eram limitados, o tempo parecia por demais longo. A evolução permite, hoje, outra proximidade: não substitui a presença física, mas intensifica a pertença afetiva. Com tantas ocupações e interações globais, impossível sonhar com uma convivência diária, celebrada por encontros ininterruptos.



Os sonhos e as buscas também são globais. Já não existem mais fronteiras e nem espaços geográficos inatingíveis. Apesar das facilidades, a distância ainda causa profundos sofrimentos. Muitos vivem a partir da não aceitação de ter que ficar longe. As dores são intensas e extensas. Outros tocam a vida na normalidade, lidam naturalmente com a distância, pois se aproximam criativamente através da afetividade. Não convém sofrer tanto por causa de necessárias distâncias, por diversos motivos.



A contingência de cada situação não deveria preencher os dias de lamentações. É uma utopia querer ficar sempre perto daqueles que queremos muito bem. Bom mesmo é aprender e trabalhar as exigências dos distanciamentos. Longe é um lugar que não existe, quando o amor é livre e gratuito. Pode ser uma mescla de egoísmo, querer ficar sempre juntos. Algumas distâncias acabam fortalecendo o essencial. Importa viver feliz, indo além do fator perto ou longe. Que aprendizado!



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!