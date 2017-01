Frei Jaime Bettega 24/01/2017 | 08h38 Atualizada em

Reunindo os diversos motivos para acolher e vibrar com o amanhecer de mais um dia... Sempre há muito por ser feito, convém administrar bem o tempo. Muita paz no coração! Vamos que vamos!



"Se eu tivesse que escolher uma frase que resumisse todos os meus ensinamentos, eu diria: não deixes o mal dominar os teus pensamentos."(Confúcio).



Leia mais

Natalia Borges Polesso: existir é resistir

Marcos Kirst: porco, cão ou ovelha?

Frei Jaime: o amor que nós damos é o único amor que mantemos



O pensamento, quando encontra espaço, pode levar à ação. De tanto pensar, algumas coisas acabam acontecendo. A força da mente é simplesmente extraordinária. Muitos desconsideram que o espaço cedido a determinados pensamentos pode simplesmente transformar, positiva ou negativamente, a trajetória existencial. Pensar o bem é provocar o acontecimentos de coisas boas. Quando os pensamentos estão imbuídos do negativismo, o mal se apodera e faz verdadeiros estragos.



Mentalizar sempre o melhor, insistir na dimensão positiva de cada situação, priorizar o bem: é o melhor jeito para fazer com que a vida encontre a vitória. Os pensamentos negativos são estratégicos: ocupam todos os espaços. Que o mal se faz presente, não há dúvidas. Porém, não se trata de algo com existência própria. As coisas materiais não estão impregnadas do mal, muitos menos alguns rituais. O mal só adquire formato pela permissão humana. Se existe o mal, sua localização não é abstrata.



É no coração humano que o mal vai sendo delineado e forjado pelos insistentes pensamentos. É difícil de acreditar, mas há quem deseja o mal. Não ter simpatia por outra pessoa, não é nada anormal. Querer o mal para os outros, isso já é preocupante. As pessoas que pensam o mal e fazem algo de ruim para alguém estão se prejudicando a si mesmas. Quem faz o mal nunca fica bem. Que a melhor ocupação seja criativa: fazer o bem, sem cansar, independente do que vem em troca. Faz bem fazer o bem.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!