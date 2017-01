Morador de Caxias do Sul que estava desaparecido é encontrado morto

Polícia 09/01/2017 | 18h33 Atualizada em

O corpo do aposentado Fernando Antonio Bernardi, 58 anos, foi encontrado por volta das 16h30min, no Rio das Antas, na divisa dos municípios de Cambará do Sul e São José dos Ausentes. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira. De acordo com a família, ele teria saído de Arroio do Sal para pescar na região de Cambará. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Vacaria. Não há mais informações.

Leia mais

Homem é morto com tiro na perna em Caxias do Sul

Morador de Caxias do Sul está desaparecido há cinco dias



O carro conduzido por Bernardi, uma Montana de cor prata - placas IWN-9845, foi localizado na manhã de domingo próximo a uma fazenda em São José dos Ausentes.